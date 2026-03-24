Arakçi: Hürmüz Boğazı, bizimle savaşanlar hariç herkese açık

Arakçi: Hürmüz Boğazı, bizimle savaşanlar hariç herkese açık
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilere açık olduğunu ancak savaşan ülkelerin geçiş hakkının olmadığını belirtti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yapılan görüşmede, barış sürecinin önemi vurgulandı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Hürmüz Boğazı herkese açık ve tüm gemiler güvenle geçebilir fakat bizimle savaşan ülkeler söz konusu değil" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü. Arakçi, görüşmede, "Hürmüz Boğazı herkese açıktır ve tüm gemiler güvenle geçebilir fakat bizimle savaşan ülkeler söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

İran halkının her zamankinden daha fazla birlik içinde olduğunu belirten Arakçi, geçici değil, kapsamlı bir ateşkes istediklerini söyledi. Arakçi, "Tüm tarafların gerilimi düşürecek adımlar atmalarını umuyoruz, Çin'in çatışmaların sonlandırılması ve barışın teşvik edilmesi için olumlu rol oynamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise krizlerin, diyalog ve müzakereyle çözümünden yana olduklarını, vurgulayarak, "Umarız tüm taraflar barış için fırsatları değerlendirir ve barış sürecini en kısa zamanda başlatır. Çin, tarafsız ve objektif bir duruş sergilemeyi sürdürecek, diğer ülkelerin egemenliğine yönelik ihlallere karşı çıkacak, çatışmaları sonlandırmak için etkin şekilde çalışacak, bölgesel barışa ve istikrara kendini adayacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
