İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, televizyonda yaptığı konuşmada, "İran silahlı kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi diz çöktürecektir. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran halkı, bu konuda hiçbir ihmalkârlık olmayacağından emin olabilir" dedi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran'ın dini lideri Ali Hamaney'den açıklama geldi.
Hamaney'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İran silahlı kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi diz çöktürecektir. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran halkı, bu konuda hiçbir ihmalkârlık olmayacağından emin olabilir."
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