İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran'ın dini lideri Ali Hamaney'den açıklama geldi.

Hamaney'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İran silahlı kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi diz çöktürecektir. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran halkı, bu konuda hiçbir ihmalkârlık olmayacağından emin olabilir."

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