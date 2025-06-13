İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, televizyonda yaptığı konuşmada, "İran silahlı kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi diz çöktürecektir. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran halkı, bu konuda hiçbir ihmalkârlık olmayacağından emin olabilir" dedi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran'ın dini lideri Ali Hamaney'den açıklama geldi.

Hamaney'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İran silahlı kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi diz çöktürecektir. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran halkı, bu konuda hiçbir ihmalkârlık olmayacağından emin olabilir."

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıcetins1971:

ses var görüntü yok… beklıyoruz hadi yapın ne yapacaksanız

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Haber Yorumlarıbpbqfx76q9:

yav abi siz çok yalan atıyorsunuz

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