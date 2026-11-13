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İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki ABD erken uyarı radarını vurduğunu açıkladı

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İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki ABD erken uyarı radarını vurduğunu açıkladı
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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının imha edildiğini açıkladı. Açıklamada bunun Sirik'teki iletişim kulesine dün gece düzenlenen hava saldırısına misilleme olduğu ve Hürmüz Boğazı'ndaki ihlallere karşı uyarı yapıldığı belirtildi.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alındığı ve imha edildiği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İslam Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "düşman unsurlarının Sirik kentindeki bir iletişim kulesine dün gece düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin, Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radarını vurduğu" kaydedildi.

Açıklamada, "Bu, saldırgana Hürmüz Boğazı'ndaki hava saldırılarını ve petrol kaçakçılığını durdurması için ciddi bir uyarıdır. Bu ihlaller ve saldırılar tekrarlanırsa, İslam Devrim Muhafızları sınırsız bir karşılık vermek üzere tam teyakkuz halindedir. Saldırganın aldatmacasına kanacak olan şirketler, daha da ağır cezalarla karşı karşıya kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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