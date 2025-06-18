İran'dan vatandaşlarına WhatsApp talimatı: Derhal telefonunuzdan silin

Orta Doğu'da İran ile İsrail arasındaki savaş gün geçtikçe şiddetlenirken, dijital cephede de yeni bir kriz patlak verdi. İran vatandaşlarına cep telefonlarındaki mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı derhal silmeleri çağrısında bulundu.

İDDİA HAKKINDA SOMUT BİR KANIT SUNULMADI

Uygulamanın, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve lokasyon kayıtlarını toplayarak İsrail'e ilettiğini iddia eden Tahran yönetimi, bu iddia hakkında ise herhangi bir somut teknik kanıt sunmadı.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan WhatsApp, "Bu tarz yanlış iddialar, hizmetlerimizin engellenmesi için bir bahane olabilir. Oysa halkın bu hizmete şu anda her zamankinden fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"KONUM TAKİBİ YAPMIYORUZ"

WhatsApp ayrıca, "Konum takibi yapmıyoruz, kimin kiminle mesajlaştığını kaydetmiyoruz ve kişisel mesajlara dair günlükler tutmuyoruz" açıklamasında bulundu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Meta çatısı altındaki uygulama, uçtan uca şifreleme sistemiyle çalışıyor. Bu sistemde, gönderilen mesaj sadece alıcı ve gönderici tarafından görülebiliyor. Araya giren herhangi bir üçüncü taraf yani hizmet sağlayıcılar da dahil bu mesajın içeriğini okuyamıyor.