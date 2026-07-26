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İran'dan Ukrayna'ya Tehdit: Saldırı Cevapsız Kalmayacak

İran'dan Ukrayna'ya Tehdit: Saldırı Cevapsız Kalmayacak
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İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu eylemin cevapsız kalmayacağını ve İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanacağını açıkladı.

İRAN Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağını bildirdi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, çevrim içi düzenlenen Meclis oturumunda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırıyla ilgili konuştu. Nikzad, saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır. Ukrayna'nın düşüncesizce eylemi cevapsız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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