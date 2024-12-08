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İran'dan Suriye'ye Destek Vurgusu

İran'dan Suriye'ye Destek Vurgusu
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İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğini ve Suriye'deki siyasi sürecin ilerletilmesi için uluslararası mekanizmalara destek verileceğini açıkladı. Tahran, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm taraflarla istişarelere devam edecek.

İRAN Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'ın Suriye'nin birliğine, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği" belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'nin birliğine, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme konusundaki ilkeli duruşunu vurgulayarak, Suriye'nin geleceğini belirlemenin ve kaderine ilişkin kararlar almanın yalnızca İran'ın sorumluluğunda olduğunu bildirdi.

Askeri çatışmaların derhal durdurulması, terörist faaliyetlerin önlenmesi ve tüm Suriyelileri temsil eden kapsayıcı bir yönetim yapısının kurulması için Suriye toplumunun tüm kesimlerini kapsayan ulusal diyaloğun başlatılması gerektiği aktarılan açıklamada, Tahran'ın siyasi süreci ilerletmek için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı olmak üzere uluslararası mekanizmalara destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye tarihinin bu kritik döneminde tüm Suriye vatandaşlarının ve yabancı uyrukluların güvenliğinin sağlanmasının altı çizilerek, "Dini mekanların kutsallığının korunması, diplomatik ve konsolosluk tesislerinin uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak güvence altına alınması büyük önem taşımaktadır" denildi.

İran ve Suriye arasındaki ilişkinin uzun bir geçmişe dayandığı belirtilen açıklamada, "Bu ilişkinin, her iki ülkenin de karşılıklı çıkarlara ve uluslararası yasal yükümlülüklere bağlılığa dayalı, akılcı ve ileriye dönük bir yaklaşımla devam etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca İran'ın, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine yardımcı olmak için her türlü çabayı sarf edeceği ve bu amaçla bölgede etkili olan tüm taraflarla istişarelere devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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