İran'dan Körfez ülkelerine acil tahliye çağrısı

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Suudi Arabistan, Katar ve BAE'deki petrol ve doğal gaz tesislerine yönelik saldırılar düzenleyeceğini duyurdu. Acil tahliye uyarısı yapıldı ve hedef alınacak tesisler belirtildi.

İRAN, ABD ve İsrail'in kendi doğal gaz tesislerine düzenlediği saldırının ardından Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) petrol ve doğal gaz tesislerinin vurulacağını duyurarak acil tahliye uyarısında bulundu.

İran devlet medyası tarafından yayımlanan uyarılarda, ABD ve İsrail'in İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan Güney Pars doğal gaz sahasını hedef almasına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki enerji altyapısının vurulacağı bildirildi. Açıklamada, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de bulunan kritik petrol ve gaz tesislerinin 'doğrudan ve meşru hedef' haline geldiği ve ilerleyen saatlerde bu noktalara saldırı düzenleneceği ileri sürüldü.

Yayımlanan tahliye uyarısında hedef alınacak tesisler de detaylı olarak paylaşıldı. Suudi Arabistan'daki Samref Rafinerisi ve Cübeyl Petrokimya Kompleksi, BAE'deki Al Hosn Gaz Sahası ile Katar'daki Mesaieed Petrokimya Kompleksi ve Ras Laffan Rafinerisi'nin vurulacağı belirtildi. Bölgedeki sivil kayıpları önlemek amacıyla yapıldığı iddia edilen açıklamada, "Tüm vatandaşların, bölge sakinlerinin ve çalışanların gecikmeksizin bu bölgeleri derhal terk ederek güvenli bir mesafeye çekilmeleri istenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Marco Asensio'ya milli takım müjdesi

Sevinçten havalara uçacak
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Guardiola'nın gömleği olay oldu

Üzerindeki gömleği ucuz sananlara büyük şok
Testo Taylan tutuklandı

Gözaltına alınan Testo Taylan hakkında karar verildi
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia