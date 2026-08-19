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Güvenpark'ta 38 Gündür Süren Oturma Eylemine Polis Müdahalesi

Güvenpark'ta 38 Gündür Süren Oturma Eylemine Polis Müdahalesi
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Ankara Güvenpark'ta er şehit yakınları ve er gazilerin eşit özlük hakları talebiyle 38 gündür sürdürdüğü oturma eylemine polis sabah saatlerinde müdahale etti. Ekipler, alandaki gazi ve şehit yakınlarını gazi uyum evine götürdü, parkı bariyerlerle kapattı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu müdahale sonrası tepki gösterdi.

(ANKARA) - Er şehit yakınları ve er gaziler, Güvenpark'ta sürdürdüğü oturma eylemine 38'inci gününde polis müdahale etti. Polis ekipleri sabah erken saatlerde alanda bulunan gazi ve şehit yakınlarını gazi uyum evine götürdü. Güvenpark, bariyerler ile kapatıldı.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerinin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta sürdürdüğü oturma eylemine 38'inci gününde polis müdahale etti.

Polis ekipleri, saat 04.45 sıralarında Güvenpark'a operasyon düzenledi. Müdahale sırasında alanda bulunan er şehit aileleri ve er gazilerinin, polis ekiplerince Güvenpark'tan çıkarılarak gazi uyum evine götürüldü.

Müdahalenin ardından Güvenpark polis bariyerleriyle kapatıldı.

Alandan çıkarılan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Bu ülkede gazi olmak değil, terörist olmak gerekirmiş, adam gibi yaşayabilmek için" dedi.

Kaynak: ANKA
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