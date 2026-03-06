İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

Haberler

İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik yeni bir hava saldırısı başlattı. Gönderilen çok sayıda füzeyle başkentin gökyüzü aydınlandı. Saldırı sonrası kentte siren sesleri yükselirken hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik yeni bir hava saldırısı başlattı. Ard arda gönderilen füzeler başkentin gökyüzünü aydınlatırken, hava savunma sistemleri çok kısa sürede devreye girdi ve füzeleri etkisiz hale getirdi.

İRAN TEL AVİV'İ BİR KEZ DAHA VURDU

Yaşanan patlamalar sırasında kentin her yerinden uzun süre siren sesleri yükseldi.

Saldırının ardından İran kanadından yapılan açıklamada; "İşgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırı başlattık. Çok başlıklı füzelerimiz Filistin semalarında" denildi.

"DÜNYA DÜZENİ DEĞİŞECEK" VURGUSU

Devrim Muhafızları'nda yapılan açıklamada da "Bu savaştan sonra dünya düzeni değişecek" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Kudüs ve Hayfa'ya da füzelerin fırlatıldığı yönünde bilgiler geliyor. Kudüs'e yönelik bombardımanın olağanüstü düzeyde olduğu belirtiliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları

itraili zikanzo, İran Müslüman aleminin lideri olmalı .

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

