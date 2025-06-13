İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusu, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattı. İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu noktalardan birinin de İsrail Savunma Bakanlığı binası olduğu belirtildi. İran basını, bakanlık binasının vurulduğu anın görüntülerini paylaştı.
İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusu, misilleme saldırısı başlattı.
YÜZLERCE BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI
İran ordusu, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi. Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülenirken bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.
7 NOKTAYA İSABET ETTİ, 17 KİŞİ YARALANDI
İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 17 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
İSRAİL GENELİNDE ALARMLAR DEVREDE
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi. İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.
İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU
İran'dan atılan füzelerin isabet ettiği noktalardan biri de İsrail Savunma Bakanlığı binası oldu. İsrail ordu radyosunun haberinde, çok sayıda noktanın isabet aldığı ve isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Haberde, İran'dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı binasına isabet ettiği ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.