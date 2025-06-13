İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu

İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
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İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
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İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusu, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattı. İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu noktalardan birinin de İsrail Savunma Bakanlığı binası olduğu belirtildi. İran basını, bakanlık binasının vurulduğu anın görüntülerini paylaştı.

İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusu, misilleme saldırısı başlattı.

İran'dan İsrail'e Misilleme: Yüzlerce Füze Fırlatıldı

YÜZLERCE BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

İran ordusu, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi. Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülenirken bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

İran'dan İsrail'e Misilleme: Yüzlerce Füze Fırlatıldı

7 NOKTAYA İSABET ETTİ, 17 KİŞİ YARALANDI

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 17 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İran'dan İsrail'e Misilleme: Yüzlerce Füze Fırlatıldı

İSRAİL GENELİNDE ALARMLAR DEVREDE

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi. İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

İran'dan İsrail'e Misilleme: Yüzlerce Füze Fırlatıldı

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU

İran'dan atılan füzelerin isabet ettiği noktalardan biri de İsrail Savunma Bakanlığı binası oldu. İsrail ordu radyosunun haberinde, çok sayıda noktanın isabet aldığı ve isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Haberde, İran'dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı binasına isabet ettiği ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.

İran'dan İsrail'e Misilleme: Yüzlerce Füze Fırlatıldı

İran'dan İsrail'e Misilleme: Yüzlerce Füze Fırlatıldı

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıVolki tolki:

Son yıllarda şaşırdığım ilk haber sonunda İsrail'e bsey oldu be

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Kendisine "Müslüman" diye yutturan, ama, İsrail, Müslüman İRAN'A saldırırken İRAN'A YARDIM ETMEYEN "SÜSLÜMAN" RECEP'İN DERHAL İSTİFASINI istiyoruz.....

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Haber YorumlarıNevzat Grgn:

İsrail in çokta umrunda değil bu füzeler,zaten bekliyorlar bu saldırıları,onları kökünden yok edecek bir saldırı olmalı

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Osmanlı ne büyük devletmiş daha iyi anlıyoruz. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana değişen tel şey ülkenin başındakiler oldu, 100 yıldır bir adım ileri gidemedik. O sevmedikleri Osmanlı dünyanın dört bir yanına hakimdi. Osmanlı döneminde gelecekler böyle kafalarına göre millete savaş açacaklar hemen tokadı yerlerdi. Olm cahil olmayın görün nerden nereye geldiğimizi

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Adım adım İsrail hedefine ilerliyor siz hala hocam sakız orucu bozar mı diye sorun Bob burnumuzun dibinde ya bu saatten sonra ya hep beraber ya hiç birimiz

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