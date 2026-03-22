İran'dan İsrail'e kapsamlı füze saldırısı: 'Çok ağır bir tablo'

İsrailli yetkililer, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona ve Arad kentlerine düzenlediği füze saldırılarında 175'ten fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Acil durum ekiplerine göre bazı yaralıların durumu ağır.

Balistik füzelerin Cumartesi akşamı, nükleer bir tesise yakın konumda bulunan bu iki kenti hedef aldığı belirtildi.

Yetkililer, Arad'da 84, Dimona'da ise 78 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi.

Pazar sabah saatlerindeki yeni saldırılarda ise 15 kişinin daha yaralandığını açıklandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Dimona'nın yaklaşık 13 kilometre mesafedeki nükleer tesiste herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

İran devlet televizyonu ise saldırıların, aynı gün İran'daki Natanz nükleer tesisine düzenlenen saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

UAEA ayrıca Natanz'da tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlemlenmediğini bildirdi.

İran'a ait balistik füzelerin Cumartesi geç saatlerde İsrail'in gelişmiş hava savunma sistemlerini aşarak iki kente isabet ettiği belirtildi.

Arad'da yaşayanlar patlamaların "korkutucu" olduğunu söyledi. Bir füzenin çok sayıda binaya ciddi hasar verdiği ve derin bir çukur oluşturduğu ifade edildi.

Acil sağlık teknisyeni Yakir Talkar, yaptığı açıklamada "Bu çok ağır bir tablo" diyerek, "farklı derecelerde yaralanmış çok sayıda kişinin olduğunu" söyledi.

Yakınlardaki Dimona'da da benzer bir saldırı yaşandı. Yaralananlar arasında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrailli yetkililer, İran füzelerinin hava savunma sistemlerini nasıl aşabildiğini araştırıyor.

İtfaiye yetkilileri, "Hem Dimona hem de Arad'da füzeleri önlemek için önleyici sistemler devreye girdi ancak tehditleri vuramadı. Yüzlerce kilogramlık savaş başlığı taşıyan iki balistik füze doğrudan hedefe isabet etti" açıklamasını yaptı.

İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları

Öte yandan İsrail ordusu, Pazar günü İran'dan İsrail'e doğru yeni füze atışlarının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ordunun Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, tehditlerin engellenmesi için çalışmaların sürdüğü ve risk altındaki bölgelerde cep telefonlarına önleyici uyarı gönderildiği belirtildi.

İran devlet televizyonu IRIB de yeni bir füze saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Pazar günü İran'dan fırlatılan dört balistik füze ve 25 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Netanyahu Arad'ı ziyaret etti: 'Can kaybı olmaması mucize'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısına uğrayan güneydeki Arad kentini ziyaret etti.

Cumartesi günü kente isabet eden İran füzeleri sonucu 80'den fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Netanyahu, can kaybı yaşanmamasını "mucize" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, İsrail halkına uyarıda bulunarak füze alarmı sırasında sığınaklara gidilmesi gerektiğini vurguladı.

"Alarm ile füzenin düşmesi arasında tam 10 dakika vardı" diyen Netanyahu, füzenin binaların arasına düştüğünü belirtti.

"Herkes bu süre içinde korunaklı alanlara, binaların altındaki sığınaklara gitmiş olsaydı kimse zarar görmezdi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrısını yineleyen Netanyahu, "Rehavete kapılmayın, kayıtsız kalmayın. İlk alarmı duyduğunuz anda hemen korunaklı alanlara gidin" dedi.

'Dimona reaktörü' neden önemli?

Negev çölünde bulunan Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi, kamuoyunda sıklıkla "Dimona reaktörü" olarak anılıyor.

Resmi olarak araştırma tesisi olarak tanımlansa da yaklaşık 60 yıldır İsrail'in nükleer silah programının burada geliştirildiği yaygın bir kabul görüyor.

İsrail, bu konuda resmi olarak "stratejik belirsizlik" politikasını sürdürse de bölgedeki tek nükleer güç olarak kabul ediliyor. Bu nedenle tesisin hedef alınabileceğine dair her işaret ülkede büyük ciddiyetle ele alınıyor.

Hem İsrail hem de ABD, savaşın temel hedeflerinden birinin İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesini ortadan kaldırmak olduğunu belirtiyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz tesisine yönelik saldırıyı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın ihlali olarak nitelendirdi. Kurum, "radyoaktif sızıntı olmadığını" ve çevrede yaşayanlar için bir tehlike bulunmadığını açıkladı.

Natanz, 28 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde ve Haziran 2025'te yaşanan 12 günlük savaş sırasında da ABD ve İsrail saldırılarının hedefi olmuştu.

İsrail ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Natanz bölgesine yönelik bir saldırıdan haberdar olmadıklarını bildirdi.