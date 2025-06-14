İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
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İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
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İsrail-İran savaşının ikinci gününde bölge yangın yerine döndü. İsrail, İran'a 200 savaş jetiyle saldırırken, İran da 100'den fazla kamikaze İHA'yla karşılık verdi. İsrail halkı sığınaklara inerken, İran ağır tahribat gücüne sahip füzelerini paylaşarak gözdağı verdi.

İsrail'in gece saatlerinde başlattığı hava harekâtında birçok stratejik hedef vurulurken, İran'ın misillemesi de gecikmedi. İsrail şehirlerinde sirenler çalarken halk sığınaklara akın etti. Görgü tanıkları, başkent Tel Aviv ve Hayfa'da patlama seslerinin gece boyunca sürdüğünü belirtti.

İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İRAN'DAN İSRAİL'E GÖZDAĞI

Savaşın ikinci gününde İran cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. İran Savunma Bakanlığı, sosyal medyada ağır tahribat gücüne sahip yeni nesil füze sistemlerine ait görüntüler paylaştı. Bu adım, İsrail'e açık bir gözdağı olarak yorumlandı.

İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

DÜNYA NEFESİNİ TUTTU

Savaşın etkileri yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmadı. ABD, AB ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş taraflara itidal çağrısı yaparken, dünya medyası gelişmeleri "anbean" takip ediyor. Bölgedeki gerilimin daha da yayılması durumunda Orta Doğu'da yeni bir savaş senaryosu ihtimali masada...

"ÖYLE BİR FÜZE FIRLATACAĞIZ Kİ..."

Öte yandan misilleme saldırıları sürerken İran Devrim Muhafızları Komutanı yaptığı açıklamada, "Yakında öyle bir füze fırlatacağız ki, dünya gördükleri karşısında şok olacak" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
'İki yeğenimi öldürdüm' ihbarı asılsız çıktı

"İki yeğenimi öldürdüm" ihbarında bulundu! Asıl gerçek bambaşka çıktı
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımenaf celik:

Vurucaksan vur. reklam yapma Asıl vurduktan sonra füzenin reklamını yap.

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Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Kölen olayim İRAN söylemeden bitir çetelerin işini.sonra suudu amarika

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Hayber füzelerini atarsa İsrail yerle bir olur..Hayber füzelerini hava savunma sistemleri engelleyemiyor

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Haber YorumlarıÖğrenci Öğrenci:

Maşallah maşallah Allah yardımcınız olsun

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

PAYLAŞSA ne olacak adam inmeden parçalıyor çökesi Demir kubbe ile.

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