İran'dan İsrail'e Cezalandırıcı Saldırı Uyarısı

İRAN Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail'e yönelik saldırılar hakkında "Bugüne kadar yapılan operasyonlar caydırıcılık amaçlıydı, ancak yakın zamanda cezalandırıcı saldırılar başlatılacak" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail'e yönelik saldırıların dozunu artıracaklarını duyurdu. İran'ın saldırılara yanıt vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Musevi, ülkesinin tarih boyunca saldırı ve işgallere teslim olmadığını belirtti.

Tümgeneral Musevi, "Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz operasyonlar caydırıcı nitelikteydi, ancak yakın zamanda cezalandırıcı saldırılar başlayacak. İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar, Netanyahu'nun vahşi hırslarının kurbanı olmamak ve hayatlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler" açıklamasında bulundu.