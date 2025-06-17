İran'dan İsrail'e Cezalandırıcı Saldırı Uyarısı

İran'dan İsrail'e Cezalandırıcı Saldırı Uyarısı
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İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail'e yönelik yapılan operasyonların artık caydırıcılığın ötesine geçerek cezalandırıcı saldırılara dönüşeceğini duyurdu. Musevi, halkın güvenliği için Tel Aviv ve Hayfa'dan ayrılmaları gerektiğini belirtti.

İRAN Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail'e yönelik saldırılar hakkında "Bugüne kadar yapılan operasyonlar caydırıcılık amaçlıydı, ancak yakın zamanda cezalandırıcı saldırılar başlatılacak" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail'e yönelik saldırıların dozunu artıracaklarını duyurdu. İran'ın saldırılara yanıt vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Musevi, ülkesinin tarih boyunca saldırı ve işgallere teslim olmadığını belirtti.

Tümgeneral Musevi, "Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz operasyonlar caydırıcı nitelikteydi, ancak yakın zamanda cezalandırıcı saldırılar başlayacak. İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar, Netanyahu'nun vahşi hırslarının kurbanı olmamak ve hayatlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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