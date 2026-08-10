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İran’dan ‘Hürmüz Boğazı’ açıklaması

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İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “ABD’nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş güzergahı olmayacak” dedi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş güzergahı olmayacak" dedi.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamaları yayımladı. Bekayi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen müzakerelerle ilgili, "Tahran, Washington ile herhangi bir müzakere yürütmüyor ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişinde bulunuluyor" ifadelerini kullandı.

Bekayi, ABD ile müzakerelerin Umman'la müzakerelerin gidişatına bağlı olduğunu belirterek, Umman ile görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınması konusunu ele almadıklarını söyledi. Umman ile müzakerelerin olumlu ilerlediğini kaydeden Bekayi, "ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş güzergahı olmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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