İran'dan, Dubai'deki bir gökdeleni vurdu
ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemelerini sürdüren İran, bir kez daha Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı. Dubai Marina Kulesi'ne düzenlenen İHA saldırısı sonrası binada yangın çıkarken, BAE yetkilileri olayda yaralanan olmadığını açıkladı.
- İran, Dubai'deki bir gökdeleni insansız hava aracı ile hedef aldı.
- Saldırı sonrası gökdelende ufak çaplı bir yangın çıktı ve anında müdahale edildi.
- Saldırıda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılara karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine devam ediyor.
GÖKDELENİ İHA İLE VURDULAR
İran'ın karşı saldırılarından nasibini alan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Son olarak İran, Dubai kentinin gözde gökdelenlerinden Dubai Marina Kulesi'ni İHA ile hedef aldı. Bölgeden gelen görüntülerde, vurulan gökdelenden dumanların yükseldiği görüldü.
BAE: ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ
Öte yandan BAE Ulusal Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, hava savuma sistemlerinin müdahalesi sonucu kamikaze İHA'nın Dubai Marina Kulesi'nin dış yüzeyinde hasara yol açtığı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığı kaydedildi.