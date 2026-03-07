Haberler

İran'dan, Dubai'deki bir gökdeleni vurdu

İran'dan, Dubai'deki bir gökdeleni vurdu Haber Videosunu İzle
İran'dan, Dubai'deki bir gökdeleni vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemelerini sürdüren İran, bir kez daha Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı. Dubai Marina Kulesi'ne düzenlenen İHA saldırısı sonrası binada yangın çıkarken, BAE yetkilileri olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

  • İran, Dubai'deki bir gökdeleni insansız hava aracı ile hedef aldı.
  • Saldırı sonrası gökdelende ufak çaplı bir yangın çıktı ve anında müdahale edildi.
  • Saldırıda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılara karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine devam ediyor.

GÖKDELENİ İHA İLE VURDULAR

İran'ın karşı saldırılarından nasibini alan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Son olarak İran, Dubai kentinin gözde gökdelenlerinden Dubai Marina Kulesi'ni İHA ile hedef aldı. Bölgeden gelen görüntülerde, vurulan gökdelenden dumanların yükseldiği görüldü.

BAE: ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Öte yandan BAE Ulusal Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, hava savuma sistemlerinin müdahalesi sonucu kamikaze İHA'nın Dubai Marina Kulesi'nin dış yüzeyinde hasara yol açtığı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan'dan açıklama: İran'a 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip aracın camını yumrukladılar

Çoluk çocuk demeden saldırmaya kalktılar! Dehşet anları kamerada
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi
İran'da yeni dini liderin 24 saat içinde belirlenebileceği iddiası

Yeni liderle ilgili dikkat çeken iddia! Saat verdiler
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor