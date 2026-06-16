27 Gündür Direnişte Olan Özşen Madencilik İşçileri Kazandı

(EDİRNE) Edirne Uzunköprü'de, Kiremitçiler Grup'a bağlı Özşen Madencilik, ödenmeyen ücret, fazla mesaileri ve işten çıkarmalara karşı 27 gün önce direnişe başlayan Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler direnişlerinin kazanımla sonuçlandığını açıkladı. Madende sürdürdükleri açlık grevini sonlandıran işçiler alkış ve sloganlarla yeryüzüne çıktı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Yeraltında açlık grevinde olan madenci arkadaşlarımızı sağ salim aldık. Bu zafer, ekmeğine, onuruna ve geleceğine sahip çıkan madencilerin zaferidir" denildi.

Edirne Uzunköprü'de, Kiremitçiler Grup'a bağlı Özşen Madencilik, ödenmeyen ücret, fazla mesaileri ve işten çıkarmalara karşı 27 gün önce direnişe başlayan Bağımsız Maden-İş üyeleri gece yarısı bir açıklama yaparak, işveren ile Edirne Valiliği arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin kazanımla sonuçlandığını ve madende açlık grevinde bulunan işçilerin eylemlerini sonlandırdığını duyurdu.

Özşen madencilik önünde yapılan açıklamada, uzlaşma sağlandığı duyuruldu. Eylemi sonlandıran madencilerin yeryüzüne çıktığı anlarda çekilmiş görüntüler paylaşıldı. Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

"27. GÜNDE ZAFER"

"Özşen Maden direnişimizin 27. gününde mücadelemiz zaferle sonuçlandı. Yeraltında açlık grevinde olan madenci arkadaşlarımızı sağ salim aldık. Bu zafer, ekmeğine, onuruna ve geleceğine sahip çıkan madencilerin zaferidir. Yarın maden işçisi arkadaşlarımız ve sendika heyetimizle birlikte taleplerimizin detaylarını zafer kutlamamızda kamuoyuyla paylaşacağız. Bu mücadeleyi büyüten, direnişimizi yalnız bırakmayan herkese selam olsun"

ERKAN BAŞ: "15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİN YIL DÖNÜMÜNDE SONUÇ DEĞİŞMEDİ"

Önceki gece madenci ailelerine yönelik silahlı saldırı haberlerinden sonra bölgeye giden ve madencilere destek veren Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da gelişme üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Baş, "Bağımsız Maden İş Sendikası'nın öncülüğünde Özşen Madencilik işçilerinin kararlılıkla sürdürdüğü direniş zaferle sonuçlandı. Madencinin kavgasına ortak olan, mücadelesine destek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'mizin yıldönümünde, başka bir Haziran'ın 15'ini 16'sına bağlayan gece ortaya çıkan sonuç değişmedi: Birleşen işçiler yenilmezler!"

Kaynak: ANKA