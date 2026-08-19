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İran'dan BAE'nin Füze İddialarına Yalanlama

İran'dan BAE'nin Füze İddialarına Yalanlama
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İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran topraklarından bu ülkeye doğru 2 balistik füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını reddederek, iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran topraklarından bu ülkeye doğru 2 balistik füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını reddederek, iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) suçlamalarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Bekayi, bu tutumun iyi komşuluk ilkesine aykırı olduğunu belirterek, durumun bölge ülkeleri arasında güveni güçlendirme ve güvensizliğin tırmanmasını önleme yönündeki çabalara zarar verdiğini kaydetti.

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Bekayi, "ABD ve İsrail'in bölgesel barış ve güvenliğe karşı eylemleri ile özellikle de çok sayıda 'sahte bayrak' operasyonu geçmişleri nedeniyle mevcut koşulların karmaşıklığı göz önünde bulundurularak bölgedeki tüm tarafların İran'a karşı asılsız suçlamalarda bulunmaktan kaçınmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 2 balistik füze tespit ettiği ve deniz trafiğini hedef alan füzelerden birinin BAE kara suları dışına, diğerinin ise kara suları içine düştüğü öne sürülmüştü. Açıklamada, ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve bölgesel deniz seyrüsefer emniyetini tehdit eden her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceği ifade edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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