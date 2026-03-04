İran'dan ateşlenen ve 'Türk hava sahasına yönelen' bir füze düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı.

MSB, balistik füzenin Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiğini, bunun üzerine Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar programında, "Gereken yerlere uyarı yapıldı" dedi.

Bakanlık, füzeyi imha eden hava savunma mühimmatının bir parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğünü fakat olayda can kaybı veya yaralanma olmadığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise olayın ardından İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Ankara'nın tepkilerini iletti.

Fidan görüşmede Arakçi'ye çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

AFP haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, füzenin Türkiye'yi hedef almadığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Füzenin Güney Kıbrıs'taki bir üssü hedef aldığını, ancak rotasından saparak Türk hava sahasına yöneldiğini düşünüyoruz" dedi.

NATO sözcüsünden kınama

NATO Sözcüsü Allison Hart, " İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınadıklarını" söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Hart, NATO'nun Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanında olduğunu dile getirdi.

Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlarda caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü bir şekilde sürmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir" dedi.

Bu süreçte NATO ve müttefiklerle istişare ve iş birliğini sürdüreceklerini söyleyen Duran, taraflara bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durulması yönünde çağrıda bulundu.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar beşinci gününde devam ederken, İran da hem İsrail'i hem de bölgedeki Amerikan üslerini ve büyükelçiliklerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef alıyor.

İran bugüne kadar Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Kıbrıs ve Ürdün de dahil birçok bölgeye saldırıda bulundu.

'Ankara'nın pozisyonunu değiştirir'

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Direktörü Sinan Ülgen, Türkiye'nin İncirlik Hava Üssü'nün İran'a karşı saldırılarda kullanılmasına izin vermediğini açıkladığını hatırlatarak İran füzesinin Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nü hedeflemiş olabileceği yorumunu yaptı:

"Kürecik durum farkındalığı sağlayan bir altyapı. O anlamda İran'ı da gözlemleyen bir altyapı. Geçmişte İran Kürecik'i doğrudan tehdit etti."

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü ise 2012'de kurulan ve NATO'ya bağlı bir erken uyarı tesisi.

Dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2011'de yaptığı bir açıklamada üssün kurulmasını eleştirmiş ve tesisin İsrail'i, İran'ın olası füze saldırılarına karşı korumak için yapıldığını iddia etmişti.

EDAM direktörü, İran'ın doğrudan Türkiye'yi hedef aldığının netleşmesi durumunda bunun Ankara'nın pozisyonunu değiştirecek nitelikte bir hamle olduğu yorumunu yaptı:

"Türkiye'nin bugüne kadarki varsayımı İran'ın Türkiye'ye saldırmayacağıydı. Ama bu varsayımın geçerli olmadığı görüldü. O bakımdan durumu değiştiriyor."

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sıtkı Egeli, önleyici füzenin "büyük ihtimalle" Doğu Akdeniz'de konuşlanmış bir ABD savaş gemisinden ateşlendiğini söyledi.

Kitle imha silahları, hava ve füze savunması ve nükleer caydırıcılık gibi konularda uzmanlaşan Egeli, füzeye neden NATO güçlerinin müdahale ettiğine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çelik Kubbe'nin uzun menzil-yüksek irtifa boyunu oluşturan milli sistemleri henüz yeterli sayılarda envantere girmedi. Mevcut olanlar, doğru yerde doğru zamanda bulundukları takdirde önleme yapabilir. Ama menzilleri ve etkili oldukları irtifaları sınırsız değil."

"En azından teorik olarak balistik füzelere karşı önleme yeteneği bulunan S-400'ler de kullanılmıyor. Zaten S-400'ler erken ihbar verilerine sahip olmadan kullanılsalar bile bu denli uzun menzilli bir balistik füzeyi tespit edip durdurmaları imkansıza yakın."