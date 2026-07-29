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İran'dan ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'a yönelik saldırılarına kınama

İran'dan ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'a yönelik saldırılarına kınama
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İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını duyurdu.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki bazı bölgelere, resmi kurumlara ait tesislere ve Erbain ziyaretçilerinin bulunduğu noktalara düzenlediği saldırılara tepki gösterildi. Söz konusu saldırıların en güçlü şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, bu eylemlerin Irak'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğu vurgulandı.

Saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel kurallarının açık bir ihlali olduğu kaydedilerek, eylemlerin ABD ve İsrail'in bölgede savaş ve çatışmayı genişletme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırılarda yaşamını yitiren Iraklılar için taziye dileklerinin iletildiği açıklamada, İran'ın Irak hükümeti ve halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğu yinelendi. Bakanlık ayrıca, söz konusu kışkırtıcı eylemlerin yaratacağı tehlikeli sonuçlardan ABD ve bölgedeki müttefiklerinin sorumlu olacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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