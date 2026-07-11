Haberler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: İran, ABD ile müzakere talebinde bulunmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: İran, ABD ile müzakere talebinde bulunmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Bekayi, İran'ın bu konuda herhangi bir talepte bulunmadığını ancak bölgesel arabulucuların görüşme talebini geri çevirmediklerini söyledi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek, "İran bu konuda herhangi bir talepte bulunmadı" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülke basınına yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin ABD ile müzakere talebinde bulunduğuna yönelik iddialara yanıt verdi. Bekayi, İran'ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek, bu konuda herhangi bir talepte bulunmadıklarını söyledi. İran'ın politikasının hala 'taahhüde karşılık taahhüt' ilkesine dayandığını belirten Bekayi, Washington'ın verdiği taahhütleri ihlal etmesinin İran tarafından misillemeyle karşılanacağını kaydetti. Bekayi, "ABD ile herhangi bir müzakere talebimiz olmadı, ancak her zamanki sorumlu yaklaşımımız gereği, bölgesel ara buluculardan birinin İran'a gelip son durumu görüşme talebini reddetmedik" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin dün Meşhed kentinde yapılığını dile getiren Bekayi, "Katar tarafına görüşlerimizi ilettik" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Portekizli manken Correia'nın, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdiği iddia edildi

İddiaları skandal! İmamoğlu ile birlikte 3 kişinin daha ismini vermiş
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!
40 yıllık hasret sona erdi: Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü

40 yıllık gurbet sona erdi: Ali Amca vatan toprağına kavuştu
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar