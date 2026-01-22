İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 902'ye ulaştığını ve 26 bin 541 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
