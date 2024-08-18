İran'da şort giyen erkeğe 'Ahlak polisi' müdahalesi! Ters kelepçe ile gözaltına aldılar

İran'ın Başkenti Tahran'da kayda geçen görüntüler kamuoyunda tepkilere neden oldu. Sarı yelekli iki kişi, diz altına kadar inen "Bermuda şort" giyen bir adamı yakalayarak ters kelepçe ile gözaltına aldı.

İran'da kadınların başörtü zorunluluğunu kontrol eden ahlak polisi tepki çeken bir olayla yeniden gündeme geldi. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu ülkede İran meclisi, erkeklerin nasıl giyineceklerini düzenleyen yeni bir yasa tasarısını görüşüyor.

"YASAYI İHLAL EDEN ERKEKLERİN 2 YILA KADAR DIŞARI ÇIKMASI YASAKLANACAK"

Yeni yasa tasarısı erkekler için 'Uygunsuz giyimi' tanımlıyor ve 'Vücudun göğüsten aşağısını ya da ayak bileğinden yukarısını örtmeyen giysiler gibi kamusal tesettüre aykırı giysiler giymeyi' içeriyor.

Ayrıca, 'Çıplak, yarı çıplak ya da kamusal alanda uygunsuz sayılan kıyafetler giydiği' tespit edilen herkesin tutuklanacağı belirtiliyor. Yasaları ihlal edenlerin altı aydan iki yıla kadar İran dışına çıkmaları ve sosyal medya kullanmaları yasaklanacak.

"SICAK GÜNDE ŞORT GİYDİĞİM İÇİN GÖZALTINA ALINDIM"

İngiliz gazetesi The Telegraph'a konuşan 35 yaşındaki Tahranlı yazılım mühendisi Meysam, sıcak bir günde şort giyerken ahlak polisi tarafından acımasızca içeri alındığını söyledi.

Yürüyüşe çıktığında beyaz bir minibüs durmuş ve içinden üç adam atlayarak bağırmış ve ona ne yaptığını düşündüğünü sormuş.

Meysam, "Beni boynumdan tuttular ve zorla minibüsün arkasına bindirdiler. Beni sosyal güvenlik polisine götüreceklerini söylediler. Minibüsün içinde bir adam ve üç kız çocuğu da vardı; hepsi de ağlıyordu ve kıyafetleri yüzünden yakalanmışlardı" dedi. Meysam, "Sadece şort giydiğimiz için bize bu kadar sert davranacaklarını hiç düşünmemiştik" ifadesini kullandı.

BİR DAHA ŞORT GİYMEYECEĞİNE SÖZ VERDİ

Bir polis karakoluna götürülen ve bir daha şort giymeyeceğine dair söz verdirilen adam hakkında başka bir işlem yapılmadı. Ancak kadınlara haklarında dava açılacağı ve savcılığa gönderilecekleri belirtildi.