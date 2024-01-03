İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama

Eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3. ölüm yıldönümünde İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törenlerle anılıyor. Süleymani'nin mezarının bulunduğu bölgede kalabalığın toplandığı sırada art arda 2 patlama meydana geldi. Patlama sonrası yaşanan izdihamda 15 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

SÜLEYMANİ'NİN MEZARINA YAKIN BÖLGEDE ART ARDA PATLAMALAR

Dün İsrail'in Lübnan'da Hamas yöneticilerinden birine suikast düzenlemesinin ardından bir patlama haberi de İran'dan geldi. İran devlet medyası ülkenin üst düzey komutanı Kasım Süleymani'nin 2020 yılında Bağdat Havaalanı'nda bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesi nedeniyle düzenlenen tören sırasında bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

15 KİŞİ YARALANDI

Patlama Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu Kirman bölgesinde gerçekleşti. Görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor. İran devlet televizyonu olayda 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kasım Süleymani

4 YIL ÖNCE BUGÜN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 4 yıl önce bugün dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta suikast sonucu öldürülmüştü. Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

Süleymani, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007'de getirilen uluslararası seyahat yasağına rağmen Suriye ve Irak başta olmak üzere bir çok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu.