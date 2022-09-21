İran'da kadın devrimi! Protestocular irşat polisine saldırdı

İran'da ahlak polisleri tarafından kıyafet kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar ülkenin dört bir yanında devam ediyor. Eylemlerin arttığı ülkede meydanlarda başörtü yakan protestocular irşat polis aracına saldırdı.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022 tarihinde 22 yaşındaki Mahsa Amini, başörtüsünü kanuna uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltındayken komaya girip ölen genç kızın ölümüyle birlikte ülke genelinde protesto gösterileri başladı. Protestoya katılım sayısındaki artışla birlikte şiddettin dozu da her geçen gün artıyor.

'KATİL AJANLAR'

Üniversite öğrencilerinin de katıldığı protesto gösterilerinde öfkeli rejim karşıtı göstericiler, ahlak polisi olarak bilinen irşat polislerinin aracına saldırdı. Göstericiler, seyir halindeki irşat polis aracına"katil ajanlar, paralı katil askerler" sloganlarıyla saldırdı. Aracın etrafını sarıp üstüne çıkan göstericiler içindeki polislere ulaşmak için camları tekmeledi.

İNTERNET KESİLDİ

Sosyal medya hesaplarından iletişim kuran protestocuların iletişiminin engellenmesi amacıyla internetin yavaşlatıldığı ve zaman zaman kesildiği öğrenildi. Rejim karşıtı göstericiler sosyal medya hesaplarından "O bardak kırıldı ve su döküldü. Artık meşru müdafaada bulunacağız!" ifadeleriyle paylaşımlarda bulunuyor.

DİRENCİN SİMGE İSMİ OLDU

Zorunlu başörtüsüne karşı yıllardır direnen kadınlar Mahsa Amini'nin ölümüyle güç kazandı. Mahsa Amini direncin sembol ismi haline geldi. Sosyal Medyada başlayan saç kesme ve başörtü yakma eylemleri meydanlara taşındı. Kadınlar alkışlar içinde saçlarını kesip başörtülerini yakıyor. "Biz kadınların artık temel haklarımız için savaşmak zorunda kalmayacağımız günlerin umuduyla" ve "Zorunlu başörtüsü, cinsiyet ayrımcılığı rejiminin temel direğidir." pankartları açan kadınlar kendilerini İran'ın devrim kadınları olarak niteliyor.

AMERİKALI GAZETECİDEN BAŞÖRTÜLÜ RÖPORTAJ

İran'da kadınlar rejim güçlerinin kılık kıyafet kanunu protesto ederken Amerikalı ünlü gazeteci Lesley Stahl, başörtüsü takarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile röportaj yaptı. Lesley Stahl'in bu hareketi ile sosyal madyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

Lesley Stahl, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile röportaj yaparken başörtüsü taktı.