İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
ABD-İsrail'in cumartesi sabahı İran'a yönelik düzenlediği saldırıdan Hamaney başta olmak üzere çok sayıda İranlı yetkili öldürüldü. Saldırıdan kurtulan tek isim ise İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani oldu. Ülkesinde ajanlıkla suçlanan Kaani'nin sorguya alındığı öğrenildi.
- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İran'a düzenlenen bir saldırıdan sağ olarak çıkan tek isim oldu.
- İsmail Kaani, hakkındaki ajan iddialarının ardından sorguya alındı.
- Mossad, İsmail Kaani'nin kendi casusları olmadığını açıkladı.
Dünya, 28 Şubat sabahına gözünü ABD- İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara açtı. İran'a düzenlenen saldırılarda, İran dini lideri Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürüldüğü duyuruldu.
SALDIRIDAN KURTULAN TEK İSİM O OLDU
Bu gelişmelerin yanında dikkat çeken başka bir detay ise saldırıdan kurtulan isim oldu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, saldırıdan sağ olarak çıkan tek isim oldu. Kaani, geçtiğimiz senelerde de İsrail'in iki saldırısından da kurtulmuştu. Bu Kaani için 'ajan' tartışmalarını tetikledi.
MOSSAD İDDİALARI REDDETMİŞTİ
O dönemde Kaani için 'ajan' iddiaları gündeme gelmişti. Mossad ise bu iddiaları reddetmişti. Mossad'dan yapılan açıklamada, "İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani "bizim casusumuz değil" açıklamasında bulunmuştu. İranlı generalin İsrail istihbarat servisi tarafından taraf değiştirildiği yönündeki aylardır süren spekülasyonları reddetmişti.
SORGUYA ALINDI
2020'de öldürülen eski Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani'nin yerine atanan İran Devrim Muhafızları'nın yabancı operasyonlardan sorumlu üst düzey komutanı olarak bilinen Kaani "Sürecin sonunda gerçekler ortaya çıkacak" dese de hakkında ortaya atılan iddiaların ardından sorguya alındı.