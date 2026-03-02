İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

Dünya, 28 Şubat sabahına gözünü ABD- İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara açtı. İran'a düzenlenen saldırılarda, İran dini lideri Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürüldüğü duyuruldu.

SALDIRIDAN KURTULAN TEK İSİM O OLDU

Bu gelişmelerin yanında dikkat çeken başka bir detay ise saldırıdan kurtulan isim oldu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, saldırıdan sağ olarak çıkan tek isim oldu. Kaani, geçtiğimiz senelerde de İsrail'in iki saldırısından da kurtulmuştu. Bu Kaani için 'ajan' tartışmalarını tetikledi.

İsmail Kani hakkında ajan olduğuna dair animasyon bile yapıldı.

MOSSAD İDDİALARI REDDETMİŞTİ

O dönemde Kaani için 'ajan' iddiaları gündeme gelmişti. Mossad ise bu iddiaları reddetmişti. Mossad'dan yapılan açıklamada, "İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani "bizim casusumuz değil" açıklamasında bulunmuştu. İranlı generalin İsrail istihbarat servisi tarafından taraf değiştirildiği yönündeki aylardır süren spekülasyonları reddetmişti.

SORGUYA ALINDI

2020'de öldürülen eski Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani'nin yerine atanan İran Devrim Muhafızları'nın yabancı operasyonlardan sorumlu üst düzey komutanı olarak bilinen Kaani "Sürecin sonunda gerçekler ortaya çıkacak" dese de hakkında ortaya atılan iddiaların ardından sorguya alındı.