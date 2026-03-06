İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi
ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'dan alışılmadık ve çarpıcı bir görüntü geldi. İran tarafından düşürülen İsrail'e ait Hermes tipi insansız hava aracının enkazının, üzerine İran bayrağı asıldıktan sonra bir traktörle sokak sokak gezdirilerek sergilendiği görüntülendi.
TRAKTÖRDE BİR İSRAİL İHA'SI
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, İran tarafından düşürülen İsrail'e ait Hermes tipi insansız hava aracının (İHA) bir traktörün arkasına yüklenerek taşındığı görülüyor. İHA enkazının arka kısmına İran bayrağı asılması ise dikkat çekti.
SOKAK SOKAK SERGİLENDİ
Görüntülerde, düşürülen İHA'nın sokak sokak dolaşılarak sergilendiği ve çevrede toplanan bazı kişilerin enkazı inceleyerek cep telefonlarıyla kayıt aldığı anlar da yer alıyor.
