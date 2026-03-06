Haberler

İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi

İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi
İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi
ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'dan alışılmadık ve çarpıcı bir görüntü geldi. İran tarafından düşürülen İsrail'e ait Hermes tipi insansız hava aracının enkazının, üzerine İran bayrağı asıldıktan sonra bir traktörle sokak sokak gezdirilerek sergilendiği görüntülendi.

  • İran tarafından düşürülen bir İsrail Hermes tipi insansız hava aracı traktörle sokak sokak taşındı.
  • İHA enkazının arka kısmına İran bayrağı asıldı.
  • Düşürülen İHA sokak sokak dolaştırılarak sergilendi ve çevrede toplanan kişiler tarafından incelendi.

ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'dan sıra dışı bir görüntü geldi.

TRAKTÖRDE BİR İSRAİL İHA'SI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, İran tarafından düşürülen İsrail'e ait Hermes tipi insansız hava aracının (İHA) bir traktörün arkasına yüklenerek taşındığı görülüyor. İHA enkazının arka kısmına İran bayrağı asılması ise dikkat çekti.

SOKAK SOKAK SERGİLENDİ

Görüntülerde, düşürülen İHA'nın sokak sokak dolaşılarak sergilendiği ve çevrede toplanan bazı kişilerin enkazı inceleyerek cep telefonlarıyla kayıt aldığı anlar da yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com
