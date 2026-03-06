İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi

ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'dan sıra dışı bir görüntü geldi.

TRAKTÖRDE BİR İSRAİL İHA'SI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, İran tarafından düşürülen İsrail'e ait Hermes tipi insansız hava aracının (İHA) bir traktörün arkasına yüklenerek taşındığı görülüyor. İHA enkazının arka kısmına İran bayrağı asılması ise dikkat çekti.

SOKAK SOKAK SERGİLENDİ

Görüntülerde, düşürülen İHA'nın sokak sokak dolaşılarak sergilendiği ve çevrede toplanan bazı kişilerin enkazı inceleyerek cep telefonlarıyla kayıt aldığı anlar da yer alıyor.

