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İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

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İran basını, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Devrim Muhafızları'na ait bir tesiste kalırken havadan ateşlenen bir füzeyle hedef alındığını yazarken bu bilgi suikasta dair akıllarda 2 sorunun belirmesine neden oldu. Birincisi, Haniye'nin kaldığı özel konutun konumunu İsrail nereden biliyordu? İkinci olarak ise, savaş uçağı veya drone İsrail'den havalanıp Ürdün veya Suriye'yi geçerek Irak semalarından mı saldırıyı gerçekleştirdi?

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, kaldığı konutta suikasta kurban gitti.

"HAVADAN ATEŞLENEN BİR FÜZEYLE VURULDU"

İran medyasına yansıyan ilk detaylara göre, Haniye ve Hamas heyeti Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları'na ait bir binada kalıyordu. Fars haber ajansı, misafirhanenin havadan ateşlenen bir füzeyle vurulduğunu bildirdi.

İKİ SORU CEVAP BEKLİYOR

İlk bilgilere göre, Haniye bir savaş uçağı veya drone'dan ateşlenen füzeyle vuruldu. Şimdi ise akıllarda suikasta dair beliren 2 soru cevap bekliyor. İlki, Haniye'nin kaldığı özel konutun konumunu İsrail nereden biliyordu? İkinci olarak ise, savaş uçağı veya drone İsrail'den havalanıp Ürdün veya Suriye'yi geçerek Irak semalarından mı saldırıyı gerçekleştirdi?

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

Saldırının Irak hava sahasından gerçekleştiği ortaya çıkarsa, bu savaş uçağı veya silahlı insansız hava araçlarının en az 450 kilometre uzaktan Tahran'ı vurduğu anlamına gelecek. Zira, Irak'ın en doğusu ile Tahran arasındaki kuş uçuşu en kısa mesafe, 450 kilometre.

İRAN'DA BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI

İsrail, geride kalan yıllarda Suriye'yi defalarca hava saldırılarıyla vurdu ve söz konusu saldırıların çoğu Lübnan hava sahasından ya da Akdeniz üzerinden ateşlenen füzelerle gerçekleşti. İsrail'e ait savaş uçağı veya silahlı insansız hava aracının İran hava sahasına girip suikastı gerçekleştirdiği ihtimali ise, Tahran yönetimi için daha büyük bir güvenlik açığı olarak kayıtlara geçecek.

CENAZE KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'YA DEFNEDİLECEK

Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye, uzun yıllardır sürgünde yaşadığı Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek. Buna göre, Haniye'nin cenazesi İran'ın başkenti Tahran'daki törenin ardından Doha'ya nakledilecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Devrim Muhafızları İsmail Haniye Suriye İsrail Ürdün Irak İran Güvenlik Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (9)

VEFA:

Ajanlar hedefi lazerle işaretlemiş. Köstebek olmadan böyle bir nokta atışı olamazdı!..

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Üveys Uyanık:

kim bilir hangi ülke sattı onu

yanıt47
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Billy gates:

BİZDE ARTIK ORTADOĞUNUN BİR PARÇASIYIZ ZATEN KİMİN CAN GÜVENLİĞİ VAR VEYA KENDİNDEN EMİN ??

yanıt20
yanıt5
Ali Tokgönül:

VEFA kardeş , kullandığı telefonun çıkardığı sinyalle de bulabiliyorlar . Yeter ki kullandığı telefonu bilsinler .

yanıt4
yanıt0
VEFA:

Ali kardeş öyle bile olsa yine de içerden bilgi alması lazım. Bir de sadece telefon sinyali ile böyle mükemmel bir nokta atışı yapılamaz gibi geliyor bana!

yanıt2
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Mehmet Akgündüz:

kendi reyisini koruyamayan bir ülkeye gidilir mi be

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Erkan Daldaban:

İran sattı tabii

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VOLKAN POLAT null:

Anlaşılan iran yol geçen hanı olmuş

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mehmet çelik:

F35 vurdu ABD işin icinde

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