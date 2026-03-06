Haberler

İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var

Güncelleme:
Ortadoğu'daki savaş sürerken İranlı milletvekili Mohammad Saleh Jokar, "Umarım bu savaş kara savaşına dönüşür ve Basra Körfezi bölgesinde Amerikan askerlerinin gömüldüğüne şahit oluruz. Trump'ın övündüğü ve dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduklarını söylediği Amerika, şimdi nerede?" dedi.

  • İran Parlamentosu üyesi Mohammad Saleh Jokar, bölgedeki çatışmaların kara savaşına dönüşmesini istediğini açıkladı.
  • Mohammad Saleh Jokar, savaşın genişlemesi halinde ABD askerlerinin hedef alınmasını umut ettiğini söyledi.
  • Mohammad Saleh Jokar, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı yürütülen mücadelede henüz tüm askeri kapasitesini kullanmadığını ileri sürdü.

İran Parlamentosu üyelerinden Mohammad Saleh Jokar, yaptığı açıklamada bölgedeki çatışmaların kara savaşına dönüşmesini istediğini belirterek sert ifadeler kullandı. Jokar, İran merkezli Didban Iran'a verdiği röportajda, savaşın genişlemesi halinde ABD askerlerinin hedef alınmasını umut ettiğini söyledi.

Jokar, "Umarım bu savaş kara savaşına dönüşür ve Basra Körfezi bölgesinde Amerikan askerlerinin gömüldüğünü görürüz" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA NEREDE ŞİMDİ?"

ABD Başkanı Donald Trump'a da atıfta bulunan İranlı vekil, Washington yönetimini eleştirerek ABD ordusunun gücüyle ilgili açıklamaları hedef aldı. Jokar, "Trump'ın övündüğü ve 'dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz' dediği Amerika nerede şimdi?" dedi.

İranlı siyasetçi ayrıca İran'ın ABD ve İsrail'e karşı yürütülen mücadelede henüz tüm askeri kapasitesini kullanmadığını ileri sürdü. Jokar, İran'ın elinde yeni taktikler ve teknolojiler bulunduğunu savunarak, bu unsurların henüz devreye sokulmadığını söyledi.

"SONUCU SAVAŞ ALANINDA BELİRLEYECEĞİZ"

Jokar, çatışmanın sonucunun diplomatik yollarla değil askeri mücadeleyle belirleneceğini dile getirerek, "Sonucu savaş alanında belirleyeceğiz, diplomasi artık yeterli değil" ifadelerini kullandı.

TANSİYON GİT GİDE YÜKSELİYOR

Bölgedeki gerilim, İran ile İsrail arasında artan karşılıklı saldırılar ve ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirmesiyle birlikte son dönemde daha da tırmanmış durumda. Uzmanlar, taraflardan gelen sert açıklamaların çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşme riskini artırabileceğini değerlendiriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
500

