Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Güncelleme:
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 18. gününde devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı gösterilerde 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

  • ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'daki protestolarda 2 bin 615 kişinin öldüğünü duyurdu.
  • HRANA'ya göre, İran'daki protestolarda 2 bin 54 kişi yaralandı ve 18 bin 470 kişi gözaltına alındı.
  • İran'daki protestolar, 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da başladı ve ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 615'e çıktığını duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 18 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, gösterilerde çıkan olaylar sırasında 2 bin 615 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin birçok noktasında meydana gelen olaylarda 2 bin 54 kişinin yaralandığı ve 18 bin 470 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İRANLI YETKİLİLER HALA SUSKUN

İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı. ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde, ölü sayısının 2 bin 550'ye çıktığını duyurmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

Kaynak: AA / Dünya
Koskocaman Pers İmparatorluğunun varisi, halefi İran'ın, dini argümanlarla yönetilmeye çalışılarak yobazlar tarafından nasıl batırıldığını gördükçe ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi ve saygım bin kat daha arttı, ruhu şad olsun!

