İran Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki normalleşen ilişkileri Filistin'in sırtına saplanan bıçak olarak tanımaldı

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Suudi Arabistan'ı, Filistin'i sırtından bıçaklama suçlamasında bulundu. Raisi, BM Genel Kurulu'na katıldığı bir basın toplantısında, bölge ülkelerle Siyonist rejim arasında ilişki kurmanın güvenlik getirmeyeceğini belirtti. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme anlaşması yapma çabası içinde olduğunu ve bu durumun Orta Doğu'da büyük etkisi olabileceğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Suudi Arabistan'ı Filistin'i sırtından bıçaklama suçladı.

Raisi, New York'taki BM Genel Kurulu'na katıldığı bir basın toplantısında, "Bölge ülkelerle Siyonist rejim arasında ilişki kurma girişimi, eğer amacı Siyonist rejime güvenlik getirmekse, kesinlikle böyle bir güvenlik getirmeyecektir" dedi.

"Filistin halkının ve Filistin direnişinin sırtına bir bıçak saplanması olacağına inanıyoruz," dedi.

Raisi, Pazartesi günü İsrail-Suudi normalleşme anlaşmasına karşı da uyarıda bulunarak, "Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesi güvenlik yaratmaz" dedi.

ABD, Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşme anlaşması yapma çabası içinde bulunuyor ve bu, uzun süredir Kudüs tarafından aranan ve Orta Doğu'da büyük etkisi olabilecek bir hedef. İsrail, zaten Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Mısır ve Ürdün ile ilişkilerini normalleştirdi.

Suudi Arabistan ve İsrail, İran'ın klerikal devletine duyduğu ortak düşmanlık nedeniyle bir araya geldi, ancak Riyad, Çin tarafından arabuluculuğunu yaptığı görüşmelerle Tahran ile gerilimi hafifletmeye çalıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, Çarşamba günü "her gün daha da yaklaşıyoruz" diyerek İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu, ancak Filistin sorununun hâlâ sürecin "çok önemli" bir parçası olduğunu belirtti.

Bu yorumlar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yan etkinlikleri sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve Başbakan Benjamin Netanyahu'nun bu konuyu görüştüğü saatler sonra geldi.

Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olarak bilinen Veliaht Prens bin Salman, bu açıklamaları Fox News'a verdiği bir röportaj sırasında yaptı.

Veliaht prens, babası Kral Salman'a göre İsrail'e daha az düşmanca yaklaşılan biri olarak görülmekte ve geçen yıl The Atlantic dergisine verdiği bir röportajda, "İsrail'i düşman olarak görmüyoruz, birlikte takip edebileceğimiz birçok çıkarı olan potansiyel bir müttefik olarak görüyoruz" dedi.

Ancak, açıkça Filistinlilere gönderme yaparak, "Bu konuya gelmeden önce bazı sorunları çözmeliyiz" dedi.

ABD, anlaşmanın başarıya ulaşması için iki devletli çözümü ilerletme hamlelerinin gerekliliğini uzun süredir sürdürüyor, çünkü bu özveriler, anlaşmayı desteklemek için yeterince ilerici Demokrat Senatörün, Riyad'ın insan hakları sicili hakkındaki endişelerini bir kenara bırakmalarını sağlamak ve Müslüman ve Arap dünyasındaki eleştirileri hafifletmek gerekecek.

Netanyahu, Filistinlilere ödün vermekten uzun süre rahatsız olmuş ve şimdi iki devletli çözümü açıkça reddeden bir koalisyona sıkışmış durumda.

İsrail ile ilişkileri normalleştirmek karşılığında Suudi Arabistan, ABD ile büyük bir savunma antlaşması, önemli silah anlaşmaları ve Suudi topraklarında sivil bir nükleer program kurma konusunda ABD işbirliği talep ediyor. Washington, Riyad'ın Çin ve Rusya ile ekonomik ve askeri işbirliğini azaltmasını istiyor.