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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler

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İran devlet televizyonu, Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu. Enkazdan ilk fotoğraflar da geldi. Fotoğraflarda helikopterin sadece kuyruğunun kaldığı görüldü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk fotoğraflar geldi.

REİSİ'Yİ TAŞIYAN HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILDI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopter Doğu Azerbaycan'da düştü. Helikopterin enkazına sabaha karşı Akıncı İHA'nın yer tespitinin ardından ulaşıldı.

YAŞAM BELİRTİSİ YOK

İran devlet televizyonunun haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi. Söz konusu haberde Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığı kaydedildi. Arama kurtarma timlerinin olay yerine doğru hareket ettikleri belirtildi.

HELİKOPTERİN SADECE KUYRUĞU KALMIŞ

Helikopterin enkazından ilk görüntüler geldi. Fotoğraflarda helikopterin tamamen yandığı, sadece kuyruğunun kaldığı görüldü.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler

HELİKOPTER AZERBAYCAN DÖNÜŞÜ DÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

ENKAZIN YERİNİ AKINCI İHA TESPİT ETTİ

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti. Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

İşte enkazdan ilk görüntüler:

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya

İbrahim Reisi Hüseyin Emir Helikopter İran Uluslararası Politika Dünya Haberler

Yaşam belirtisi yok! İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı

Yaşam belirtisi yok! İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı

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Yorumlar (1)

Emin Tas:

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