Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail'in saldırısında öldüğünü, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan doğruladı. Pezeşkiyan, "Değerli meslektaşlarım İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nasirzadeh'in, aile üyelerinden ve onlara eşlik eden ekipten bazılarının alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzdü. dedi.
