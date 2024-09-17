Üye Girişi
Haberler
BBC

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Başörtüsü Açıklaması: Ahlak Polisi Kadınları Rahatsız Etmeyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ahlak polisinin kadınları başörtüsü nedeniyle rahatsız etmeyeceğini belirtti. Bu açıklama, BM'nin kadınlara yönelik baskıları artırdığına dair uyarısı sonrası geldi. Kadın gazetecilerin katıldığı basın toplantısında, giyim kurallarının gevşetileceği mesajı verildi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ahlak polisinin kadınları başörtü zorunluluğu konusunda bundan sonra rahatsız etmeyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) geçen hafta İran'da kadınların katı kıyafet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle halen şiddetle cezalandırıldığı uyarısında bulunmuştu.

Temmuz ayında cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, bir kadın gazetecinin polis araçlarından kaçınmak için yolunu değiştirdiğini anlatması üzerine polisin halen sokaklarda olup olmadığını sordu.

Başörtüsünü saçları hafiften görünür şekilde takan gazeteci, polislerin sokaklarda olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan buna yanıt olarak, "Ahlak polisi [kadınlara] karışmamalı. Ben kadınları rahatsız etmemeleri için durumu takipte olacağım" dedi.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ikinci yıl dönümüne denk gelen toplantıdaki bu konuşma, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ağı dahil birçok ana TV kanalında yayımlandı ve sosyal medyada viral oldu.

Pezeşkiyan seçim öncesinde, başörtüsü zorunluluğunu denetleyen devriye uygulamalarına karşı çıkacağına söz vermişti. Ayrıca ülkenin uzun süredir devam eden internet kontrollerinin bir bölümünü hafifleteceğini de söylemişti.

İran, Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümünün ardından ülke çapında kadınların öncülük ettiği protestoların yayılmasıyla sosyal medyada gözetimi artırmıştı.

Pezeşkiyan'ın ilk basın toplantısında bazı kadın gazetecilerin başörtülerini gevşek bağlamış olmasına izin verilmesi, kadınlar için uygulanan katı giyim kurallarının gevşetilmesinin işareti olarak yorumlandı.

BBC İzleme Servisi'ne göre bu tutum, kadın gazetecilerin başlarını tam örtmesinin zorunlu olduğu önceki resmi etkinliklere göre belirgin bir sapmaydı.

BM: Kadınlar daha fazla baskı altında

Pezeşkiyan'ın açıklaması ülkede kadınların katı giyim kurallarına karşı geldiklerinde cezalandırıldıklarını söyleyen Birleşmiş Milletler (BM) raporundan bir hafta sonra geldi.

BM'nin geçen hafta yayınladığı raporda, "Devlet yetkilileri, kadınları ve kız çocuklarını temel haklarından daha fazla mahrum etmek için baskıcı önlemleri ve politikaları genişletti" deniliyor.

Hükümetin hem kamusal hem de özel ortamlarda "hicap yasalarına uymaya ilişkin gözetimi artırdığı" ve kuralları ihlal eden kadınlara ve kız çocuklarına daha şiddetli cezalar uygulanmasını desteklediği belirtiliyor.

BM'ye göre güvenlik güçleri, zorunlu hicap yasalarına ve düzenlemelerine uymadığı düşünülen kadınları ve kız çocuklarını "dövmek, tekmelemek ve tokatlamak gibi süregelen fiziksel şiddet eylemlerini daha da artırdı."

BM ayrıca, "Başörtüsü ve İffet" yasa tasarısının İran Muhafızlar Konseyi'nde son onay aşamasında olduğunu ve yakın zamanda tamamlanabileceğini belirtti.

BM araştırmacıları, "Yasa tasarısı, başörtüsü takmayan kadınlar için fahiş para cezaları, daha uzun hapis cezaları, iş ve eğitim fırsatlarında kısıtlamalar ve seyahat yasakları gibi daha sert cezalar öngörüyor" diyor.

BBC

Uluslararası İlişkiler Mesud Pezeşkiyan İnsan Hakları Politika Hukuk Medya Polis Dünya İran

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne?
title