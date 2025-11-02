Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek "nükleer" çıkışı

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceklerini söyledi. Pezeşkiyan "Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer tesislerin yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edileceğini açıkladı.
  • Pezeşkiyan, İran'ın nükleer bomba kullanımını dini fetva gereğince haram kabul ettiğini belirtti.
  • İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarda nükleer tesisler hedef alındı ve İran misilleme olarak ABD'nin Katar'daki üssüne saldırdı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki nükleer tesisleri ziyareti esnasında açıklamalarda bulundu.

"DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ"

Pezeşkiyan, "Nükleer bilim, bilim insanlarımızın zihnindedir. Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz." dedi.

"NÜKLEER BOMBA KULLANIMINI HARAM KABUL EDİYORUZ"

Ülkesinin nükleer faaliyetlerinin barışçıl ve sivil amaçlar içerdiğini dile getiren Pezeşkiyan, "Düşmanlar, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında 'bomba yapmaya çalışıyoruz' izlenimi vermeye çalışıyorlar. Oysa biz, Rehber'in (Ali Hamaney'in) fetvası gereğince nükleer bomba kullanımını haram kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE ABD'NİN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Haberler.com
500

Haber YorumlarıJimmy Faruk:

