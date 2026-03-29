Pezeşkiyan: İran'ın altyapısına saldırılar ABD'ye güvensizliği derinleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin altyapıya saldırmayacağına dair vaatlerine rağmen gerçekleşen saldırılarla uluslararası güvenin daha da sarsıldığını belirtti. Pezeşkiyan, Müslüman ülkelerin topraklarının kullanılması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İran'ın meşru müdafaa hakkını vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e, ABD'nin İran'ın altyapısına saldırmayacağına dair vaatlerine rağmen bu merkezlerin hedef alındığını belirterek, söz konusu çelişkili tutumun İran'ın ABD'ye olan güvensizliğini artırdığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırılarının ele alındığı görüşmede, İran'a karşı saldırılarda bazı Müslüman ülkelerin topraklarının kullanılmasından büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılarının 'meşru müdafaa' kapsamında gerçekleştirildiğini, 'Müslüman ülkeleri kardeşleri' olarak gördüklerini aktardı.

Pakistan'a ABD-İsrail'in başlattığı savaşın durdurulması için gösterdiği ara buluculuk çabaları için teşekkür eden Pezeşkiyan, buna rağmen ABD'ye derin güvensizlik duyduklarını Şerif'e iletti. Pezeşkiyan, "İran, nükleer müzakereler sırasında diyalog ve diplomasi ortamında iki kez askeri saldırıya uğradı. Şimdi Amerikalı yetkililerin ekonomik ve enerji altyapısına saldırmayacaklarına dair iddialarına ve vaatlerine rağmen, bu merkezlerin hedef alındığına şahit oluyoruz. Bu çelişkili söylem ve davranış, İran'ın saldırgan Amerika'ya olan güvensizliğinin daha da artmasına yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
