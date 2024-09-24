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İran Cumhurbaşkanı'ndan "Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?" sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

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ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Türk gazetecilerin "Görüşmeniz nasıldı?" sorusuna Türkçe olarak "Sağol" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu devam ediyor. Kurula katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi'nde kabul ettiği isimlerden biri de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan oldu. İki liderin görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

TÜRK GAZETECİYE TÜRKÇE CEVAP

Mesud Pezeşkiyan ve heyeti, görüşmenin çıkışında gazetecileri selamladı. O sırada CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pezeşkiyan'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz nasıldı?" diye sordu. Pezeşkiyan soruya Türkçe "Sağol" yanıtını verdi. O anlar CNN Türk ekranlarında canlı yayına yansıdı.

İran Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

KENDİSİ TÜRK BİR AİLENİN ÇOCUĞU

İran'ın reformist cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde, İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Türk kimliğiyle iftihar ettiğini her fırsatta dile getirdi. İki tur olarak yapılan seçimlerde İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi. Sık sık Türk olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyleyen Pezeşkiyan'ın zaferi de bir Türk şarkısıyla kutlandı. İran'da Mesud Pezeşkiyan'ın zaferi sonrası bir araya gelen İranlı vatandaşlar, "Türk'ün beli eğilmez" şarkısını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı'ndan
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (20)

JY:

İRAN'DA BİRİSİ NASIL TÜRK'ÜM DİYE DİYE BAŞKAN SEÇİLİYORSA TÜRKİYE'DE DE BİRİSİ KÜRT'ÜM DİYE DİYE BAŞKAN SEÇİLE BİLMELİ.

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Yücel AtaBir:

Erdoganın yüzü artık resimlerde hiç gülmüyor fark ettim bence oda artık inancını kaybetti. Ülke düzelmeyecegini

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sağdan muhalif:

Bu Türkevi dediğiniz yapı ICTAŞ tarafından erdoğan için yapılan bir bina. ICTAŞ ın ortaklarından birinin de erdoğan olduğunu biliyorsunuzdur umarım.bu bina vakıf bozuntusu adına devlet tarafından yapıldı. o vakıf da erdoğanın. yani devletin parasıyla kendine mal ettiği bir yapı. daha niceleri var ki akla ziyan !!!

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Mikail Aras:

Selam Olsun Türk Yurtlarina

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dehide:

Pek iyi geçmemiş belli ki sağol diye geçiştirmiş

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Ferhat Öztürk:

JY yahu sen her telden çalıyorsun. Kimsin sen

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özgün özen :

ÖZAL KÜRT DEĞİLMİYDİ?

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veli İdi:

“Hadi şuna Türkçe birşey söyle ya” diyor, gözün yiyosa erdoğana da şuna diye hitap etsene :)))

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sade vatandaş:

mısırda yaşamış firavunlar vakti zamanında halktan cebellezi ettiği altınların bir kısmını öte yana götürmek için yanlarına gömdürdüler ama netekim mezarları talan edilip soyguncularca soyuldu bunu gören halktan çaldıklarını öte yana götüremeyeceğini anlayan modern çağın firavunları saraylarda lüks şatafat içinde harcayıp halka zırnık koklatmıyor eşe dosta yandaşa peşkeş çekip israf ediyor her hangi bir toplumun itibar ettiği bu tiplerin kendinden çevresindeki yalakalardan başkasına yararı olmaz

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