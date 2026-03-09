Haberler

İran: ABD'nin asıl amacı petrol kaynaklarımızı ele geçirmek

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in saldırılarının amacının İran'ı bölerek petrol zenginliklerini ele geçirmek olduğunu açıkladı. Bekayi, ülkesinin savunma hamlelerinin meşru olduğunu ve komşu ülkelerin topraklarının İran'a karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in saldırılarının asıl amacının İran'ı bölerek petrol zenginliklerini ele geçirmek olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, Washington yönetiminin asıl hedefinin diğer ülkelerin kaynaklarına el koymak olduğunu belirterek, "Amaçları açık, girişimleri oldukça bariz; ülkemizi bölerek petrol zenginliklerimizi yasa dışı olarak ele geçirmeyi hedefliyorlar. Hedefleri egemenliğimizi ihlal etmek ve halkımızı yenilgiye uğratmak" ifadelerini kullandı.

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına da atıfta bulunarak, ülkenin geleceğinin dış baskılarla değil, yalnızca İran halkının iradesiyle belirleneceğini vurguladı. ABD'nin barış sürecini ve devam eden müzakereleri baltaladığını savunan Bekayi, "Biz diplomatik görüşmelere tamamen odaklanmışken onlar savaş başlattılar. Bu bizim seçtiğimiz bir savaş değil, bize dayatılan bir zorunluluk savaşıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A SALDIRI BAŞLATMADIK'

İran'ın komşu ülkelerle dostane ilişkilerini sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizen Bekayi, son bir hafta içinde Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik İran topraklarından hiçbir saldırı eylemi başlatılmadığını kaydetti. Bu bölgelere yönelik saldırı haberlerinin 'sahte' olabileceğine ve düşmanın bir provokasyonu olduğuna dikkat çeken Bekayi, "Düşmanın bizimle diğer ülkeler arasına nifak sokmak için bazı saldırılar düzenleyebileceği konusunda defalarca uyarıda bulunduk" dedi.

Bekayi, savunma hamlelerinin bölge ülkelerine yönelik bir düşmanlık olarak yorumlanamayacağını belirtirken, komşu ülkelerin topraklarının İran'a karşı saldırı üssü olarak kullanılması halinde İran'ın meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
