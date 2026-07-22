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İran'dan ABD'ye 'nükleer tesis' tepkisi: Saldırganlık için uydurulmuş bir bahane

İran'dan ABD'ye 'nükleer tesis' tepkisi: Saldırganlık için uydurulmuş bir bahane
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin nükleer tesislere yönelik tehditlerini uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirerek, Washington'un Kazma Dağı'na odaklanmasının saldırganlık için bahane olduğunu söyledi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, Washington yönetiminin hiçbir nükleer faaliyetin yürütülmediği Kazma Dağı'na odaklanmasının saldırganlık için uydurulmuş bir bahane olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin barışçıl nükleer tesislere yönelik mükerrer saldırı ile tehditlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, uluslararası hukuk, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve bu durumun aynı zamanda Washington'un İran'ın bilimsel ve teknolojik gelişimine yönelik köklü düşmanlığını ortaya koyduğunu vurguladı.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin güvenlik denetimi yükümlülükleri uyarınca IAEA'ya tam olarak beyan edildiğini hatırlatan Bekayi, Washington yönetiminin hiçbir nükleer faaliyetin yürütülmediği Kazma Dağı'na odaklanmasının saldırganlık ve sabotaj için uydurulmuş bir bahane olduğunu ifade etti.

Paylaşımında, IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'ye de seslenen Bekayi, "Bu arada, aynı zamanda BM Genel Sekreterliği'ne aday olan IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi nerede?" sorusunu yöneltti. Bekayi paylaşımının sonunda, İran halkının kararlı ve birlik içinde olduğunu kaydederek, ABD'nin her türlü düşmanca eylemine veya ülkenin egemenliği ile ulusal güvenliğine yönelik ihlallerine tüm gücüyle karşı koymaya hazır olduklarını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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