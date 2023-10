Haberler ›› Dünya ›› Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 162 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ekim'den itibaren toplam 194 hedef imha edildi. Operasyonlarımız sonucunda 162 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Bir gece ansızın gelebiliriz sözünün gereğini her gün her an yerine getirmeyi sürdüreceğiz. PKK'yı yok edene kadar sınır ötesi harekat meşru hakkımızdır." dedi.