Haberler

Irak'ta saldırı dalgası, Bağdat ve Basra'da art arda patlamalar

Irak'ta saldırı dalgası, Bağdat ve Basra'da art arda patlamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ta ABD'nin askeri ve ekonomik varlığına yönelik eş zamanlı bir saldırı dalgası başlatıldı. Basra'da Pentagon'un ana müteahhitlerinden KBR tesisleri alevler içinde kalırken, başkent Bağdat'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Victoria üssü roket ve İHA yağmuruna tutuldu. Bölgeden gelen görüntülerde, İran destekli grupların hedef aldığı KBR tesislerinden yükselen devasa alevlerin gökyüzünü kızıla boyadığı ve bölgedeki stratejik enerji altyapısının ağır hasar aldığı görülüyor.

Irak, en sıcak gecelerinden birini yaşıyor. Bölgeden gelen görüntülere göre, İran destekli gruplar ABD'nin Irak'taki askeri ve ekonomik varlığını hedef alan senkronize bir saldırı dalgası başlattı.

PENTAGON'UN DEV ORTAĞI KBR HEDEFTE

Saldırıların ilk ayağı, Basra'da bulunan ve Pentagon'un en büyük küresel müteahhitlerinden biri olan KBR (Kellogg Brown & Root) tesislerine yönelik gerçekleşti.

Irak'taki petrol altyapısının "beyni" kabul edilen KBR tesislerinde patlamaların ardından devasa yangınlar çıktı.

KBR, bölgede sadece lojistik değil, ham petrolün işlenmesi ve amonyak teknolojileri gibi kritik mühendislik hizmetleri "üretiyor." Bu tesisin vurulması, Irak'ın güneyindeki enerji sevkiyat zincirine vurulmuş ağır bir darbe olarak yorumlanıyor.

BAĞDAT'TA İHA VE ROKET YAĞMURU: VİCTORİA ÜSSÜ KUŞATMA ALTINDA

Basra ile eş zamanlı olarak başkent Bağdat da sarsıldı. Bağdat Uluslararası Havalimanı yerleşkesinde bulunan ve ABD askerlerinin konuşlu olduğu stratejik "Victoria" (Camp Victory) üssü, çok sayıda kamikaze İHA ve roketin hedefi oldu.

Üsteki C-RAM sistemlerinin yoğun ateşi geceyi aydınlatırken, bazı mühimmatların üs çevresindeki lojistik alanlara isabet ettiği bildirildi.

İran destekli grupların bu saldırıları, bölgedeki ABD varlığına karşı topyekün bir baskı kurma stratejisinin parçası olarak kabul eidliyor.KBR'nin hedef alınması tesadüf değil; şirket, ABD ordusuna sağladığı "hayati destek" ve teknolojik altyapı ile Amerikan gücünün bölgedeki en somut sivil yüzü konumunda.

GÖRGÜ TANIKLARI NE DİYOR?

Görüntüleri kaydeden yerel kaynaklar, patlama seslerinin ardından yükselen sirenlerin uzun süre susmadığını ve yabancı personelin sığınaklara tahliyesi sırasında bölgede tam bir kaos hakim olduğunu ifade ediyor.

RESMİ MAKAMLARDAM AÇIKLAMA YOK

Washington ve Bağdat yönetimlerinden saldırıların bilançosuna dair resmi bir veri henüz paylaşılmadı. Ancak bölgedeki gerilim, Irak'ın yeniden büyük güçlerin çatışma sahasına dönüştüğünü kanıtlıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

Fahrettin Altun, büyükelçi oldu
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık

İran, piyasaları alt üst edecek kararından sınırlı geri adım attı
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek

Kahreden fotoğrafı paylaşıp intikam yemini etti
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!