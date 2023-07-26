Irak Dışişleri Bakanı Danimarka'ya tepki gösterdi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen'e Irak hükümeti ve halkının Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağının yakılmasını kınadığını iletti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen'e Irak hükümeti ve halkının Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağının yakılmasını kınadığını iletti.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hüseyin, Irak hükümeti ve halkının Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağının yakılmasını kınadığını belirterek, "İfade özgürlüğü başkalarının özgürlüğüne dokunmamalı. Bu gibi eylemler insan onuruyla uyuşmuyor." ifadelerini kullandı.

Danimarka hükümetine, İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı içeren, özgürlük kapsamında yer almayan, ırkçılığı, radikalizmi nefreti körükleyen bu tür eylemlerin tekrarlanmasına engel olma çağrısında bulunan Hüseyin, Irak'ın, Danimarka dahil topraklarındaki tüm diplomatik misyonların güvenliği konusunda hassas olduğunu vurguladı.

Rasmussen de hükümetinin İslam karşıtı bu gibi olayları kınadığını belirterek, yaşanan olay sırasında ilgili kişinin ifade ettiği İslamofobik görüşleri hiçbir şekilde desteklemediğini ve göz yummadığını ifade etti.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri dün önce Mısır'ın, daha sonra da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.