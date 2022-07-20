Ukrayna-Rusya savaşında kurşunların hedefi olan askeri cebindeki telefon kurtardı
Shiftdelete - Dünya
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Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'da akıl almaz bir olay yaşandı. Ukraynalı bir asker, vücuduna gelen kurşundan cebindeki akıllı telefon sayesinde kurtuldu.
Ukrayna- Rusya arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, bazı zaman zaman mucizevi denilebilecek olaylar da yaşanıyor.
UKRAYNALI ASKERE GELEN KURŞUNU ENGELLEDİ
Bir Ukrayna askeri, vücuduna gelen kurşundan cebinden akıllı telefon sayesinde kurtuldu. Gelen kurşun akıllı telefonu delemedi.
ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR YAPILDI
Videoyu yükleyen hesap, esprili bir şekilde "Rus askerleri yeleklerinde vücut zırhı olarak plaka taşıyıcıları kullanmak yerine telefon giymeye başlamalı" ifadelerine yer verdi.
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