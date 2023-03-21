Koleksiyoncular peşine düştü! Iphone 1, müzayedede 45 bin sterline satıldı

2007 yılında 500 sterline satılan paketi açılmamış ve hiç kullanılmamış Iphone 1 telefonu, artık koleksiyoncuların ilgi duyduğu bir nesne durumuna geldi. Yapılan açık artırımda Iphone 1, bir koleksiyoncu tarafından 45 bin sterlin gibi büyük bir rakama satın alındı.