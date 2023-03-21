Koleksiyoncular peşine düştü! Iphone 1, müzayedede 45 bin sterline satıldı
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2007 yılında 500 sterline satılan paketi açılmamış ve hiç kullanılmamış Iphone 1 telefonu, artık koleksiyoncuların ilgi duyduğu bir nesne durumuna geldi. Yapılan açık artırımda Iphone 1, bir koleksiyoncu tarafından 45 bin sterlin gibi büyük bir rakama satın alındı.
Telefonun açık artırımda satıldığı RR Müzayede Evi sözcüsü, Iphone telefonun akıllı telefon alanında yeni bir çağ açtığını, interneti insanların cebine taşıyan ilk telefonlardan biri olduğunu söyledi.
BU TARZ TELEFONLARINIZ VARSA ATMAYIN
Sözcü, ayrıca artık kullanılamayan diğer markalara ait eski telefonlara da koleksiyoncuların büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek insanların eski ve hiçbir uygulamayı kaldırmayan telefonlarını atmak yerine saklamaları gerektiğini söyledi.