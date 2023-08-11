Hawaii'nin küle dönen adasında ölümden kaçış anları dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi

Hawaii'nin Lahaina kasabasında çıkan yıkıcı yangından kaçan sakinlerin denizde çırpınan görüntüleri dehşet verici bir şekilde ortaya çıktı. Yangın hızla yayıldı, rüzgar ve kuru koşullar etkili oldu. Şimdiye kadar 55 kişi öldü, 1.000 kişi kayıp. Yetkililer, cesetlerin çoğunun sokaklarda bulunduğunu, evlerden henüz ceset çıkarılmadığını belirtti.

Yeni video, Lahaina sakinlerinin bu hafta başında Lahaina kasabasını yakan felaketten kaçmak için denize atladıktan sonra dalgalı suda çırpınırken görüntülendi. Salı günü başlayan yangın hızla ve şiddetle yayıldı. Yangının kesin nedeni belirsiz olsa da yüksek rüzgarlar, kuru koşullar ve düşük nem alevleri kötüleştirdi.

55 kişinin ölü olarak doğrulandığı ve 1.000 kişinin yangından üç gün sonra hala kayıp olduğu belirtildi. Maui İlçesi Belediye Başkanı bu sabah yaptığı bir röportajda şimdiye kadar bulunan cesetlerin hepsinin binaların dışında sokaklarda bulunduğunu söyledi. Arama ekipleri henüz ev ve iş yerlerinden ceset çıkarmaya başlamadı.

Bilinmeyen bir sayıda insanın da cehennem gibi alevlerden kaçarken arabalarında öldüğü düşünülüyor. Belediye Başkanı, 'Bu sayının artabileceğini düşünüyorum. Kurtarma çalışmalarını yürütenlere göre - polisimiz, Sahil Güvenlik ve Ulusal Muhafız - binaların dışında bulunan insan sayısı buydu. Henüz binaların içini aramadık. FEMA'nın bu aramaya yardım etmesini bekliyoruz.

"Yanmış binaların tehlikeli madde koşullarını ele alacak donanıma sahipler," Belediye Başkanı Richard Bissen TODAY show'a söyledi.

Ada'nın batı tarafı hala elektriksiz, susuz ve iletişimsiz durumda.

"İnternet yok, cep telefonu yok. İşte zorluk burada. Su ile ekipler göndermeye devam ettik... ama odak noktamız hala kayıp kişileri bulmak. İnsanlara bilgi vermek istiyoruz."

Belediye Başkanı Bissen uyarı sisteminin etkili çalışıp çalışmadığını 'söyleyemedi'.

"Bu imkansız bir durumdu. Ada'nın o tarafını vuran rüzgarlar, rüzgar hızları saatte 80 mph'ye kadar çıktı. Bazıları saatte 45 ila 60 mph hızına dayandı. Her şey çok hızlı gerçekleşti.

'Sirenlerin çalıp çalmadığına dair yorum yapamam ama yangınlar çok hızlı yükseldi ve hızla yayıldı.'

Görüntüler, Maui'nin en eski, en tarihi kasabalarından biri olan Lahaina'nın çaresiz sakinlerini vahşi rüzgarların deniz suyuyla vurmasına ve yangınların üzerlerine küller uçuşmasına maruz kalmış bir şekilde deniz duvarına tutunurken gösteriyor.

Bazıları büyük bir ahşap levhaya tutunmak için bir araya geldi.

Sahil Güvenlik tarafından kurtarılmaları için denizde yardımsız beklemek zorunda kaldılar. Toplamda, Lahaina'da 50 kişi denizden kurtarıldı.

Yangının hemen sonrasının yıkıcı yeni görüntüleri ve videoları ortaya çıkmaya devam ederken, hala yerini bulamayanların aileleri yardım istiyor.