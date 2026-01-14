İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

Tayland'ın başkentinden ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, bir inşaat vincinin vagonlardan birinin üzerine düşmesi sonucu raydan çıktı. Olayda en az 22 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba sabahı Bangkok'un 230 km (143 mil) kuzeydoğusunda bulunan Nakhon Ratchasima eyaletinin Sikhio bölgesinde, Ubon Ratchathani eyaletine giden bir trende meydana geldi.

TREN BİR ANDA ALEV ALDI

Yerel polis, Reuters'e telefonla yaptığı açıklamada, yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin devrilerek geçmekte olan trene çarptığını, bunun da trenin raydan çıkmasına ve kısa süreliğine alev almasına neden olduğunu söyledi.

BİLANÇO HAYLİ AĞIR

Polis korkunç olayda en az 22 kişinin öldüğünü aktarırken, yangının söndürüldüğünü ve kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.