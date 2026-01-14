Haberler

İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'da demiryolu ray döşeme çalışmalarında kullanılan büyük bir inşaat vinci hareket halindeki bir trenin üzerine devrildi. Kaza sonucunda en az 22 kişi hayatını kaybetti ve birçok yolcunun tren vagonlarında mahsur kaldığı bildirildi.

  • Tayland'da bir inşaat vincinin trene düşmesi sonucu en az 22 kişi öldü ve 30'dan fazla kişi yaralandı.
  • Kaza, Bangkok'un 230 km kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinin Sikhio bölgesinde bir trende meydana geldi.
  • Tren, vincin çarpmasıyla raydan çıktı ve kısa süreliğine alev aldı.

Tayland'ın başkentinden ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, bir inşaat vincinin vagonlardan birinin üzerine düşmesi sonucu raydan çıktı. Olayda en az 22 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba sabahı Bangkok'un 230 km (143 mil) kuzeydoğusunda bulunan Nakhon Ratchasima eyaletinin Sikhio bölgesinde, Ubon Ratchathani eyaletine giden bir trende meydana geldi.

İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

TREN BİR ANDA ALEV ALDI

Yerel polis, Reuters'e telefonla yaptığı açıklamada, yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin devrilerek geçmekte olan trene çarptığını, bunun da trenin raydan çıkmasına ve kısa süreliğine alev almasına neden olduğunu söyledi.

İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

BİLANÇO HAYLİ AĞIR

Polis korkunç olayda en az 22 kişinin öldüğünü aktarırken, yangının söndürüldüğünü ve kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.

İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda

Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüyor
Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü

Bu görüntüler, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden birinde çekildi
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın

"Bunu sevmeyen kadından hemen ayrılın"
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok

İlhak etmek istediği ülke resti çekti: ABD'li olmaya hiç niyetimiz yok
Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda

Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüyor
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz

Beklenen müjdeyi maç sonu verdi: Paraya bakmadan getireceğiz