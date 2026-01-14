İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var
Tayland'da demiryolu ray döşeme çalışmalarında kullanılan büyük bir inşaat vinci hareket halindeki bir trenin üzerine devrildi. Kaza sonucunda en az 22 kişi hayatını kaybetti ve birçok yolcunun tren vagonlarında mahsur kaldığı bildirildi.
- Tayland'da bir inşaat vincinin trene düşmesi sonucu en az 22 kişi öldü ve 30'dan fazla kişi yaralandı.
- Kaza, Bangkok'un 230 km kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinin Sikhio bölgesinde bir trende meydana geldi.
- Tren, vincin çarpmasıyla raydan çıktı ve kısa süreliğine alev aldı.
Tayland'ın başkentinden ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, bir inşaat vincinin vagonlardan birinin üzerine düşmesi sonucu raydan çıktı. Olayda en az 22 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba sabahı Bangkok'un 230 km (143 mil) kuzeydoğusunda bulunan Nakhon Ratchasima eyaletinin Sikhio bölgesinde, Ubon Ratchathani eyaletine giden bir trende meydana geldi.
TREN BİR ANDA ALEV ALDI
Yerel polis, Reuters'e telefonla yaptığı açıklamada, yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin devrilerek geçmekte olan trene çarptığını, bunun da trenin raydan çıkmasına ve kısa süreliğine alev almasına neden olduğunu söyledi.
BİLANÇO HAYLİ AĞIR
Polis korkunç olayda en az 22 kişinin öldüğünü aktarırken, yangının söndürüldüğünü ve kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.