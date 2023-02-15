İngiltere Kralı Charles Londra'daki deprem gönüllüsü Türkleri ziyaret etti

Dünyanın dört bir yanından Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için yardım toplanıyor. Bu adreslerin birisi de İngiltere oldu. İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ta, Londra'da Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllüleri ziyaret etti. Charles ayrıca, depremin ardından Afet Acil Durum Komitesi fonuna şahsen bağışta bulunmuştu. Komite, toplamda 60 milyon sterlin tutarında bağış topladı.

Türkiye'de meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Deprem ayrıca Suriye'nin kuzeyinde de yıkımlara neden oldu. Dünya da depremler için adeta seferber oldu. Pek çok yerde Türkiye ve Suriye için yardım toplanıyor.