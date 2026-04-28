İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD ziyareti başladı

İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla'nın üç günlük Amerika Birleşik Devletleri ziyareti bugün başlıyor. Bu, Kraliçe 2. Elizabeth'in 2007'deki ziyaretinden sonra ABD'ye devlet seviyesinde yapılacak ilk ziyaret.

ABD'nin Britanya'dan bağımsızlığının 250. yılını kutlamasına kısa süre kala yapılan ziyaret, "iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi vurgulamayı amaçlıyor".

Kral 3. Charles'ın bugün Kongre'de yapacağı konuşmada, uluslararası zorlukların yaşandığı dönemlerde demokratik değerleri savunmanın öneminin arttığını vurgulaması bekleniyor.

Kralın konuşmasında ABD ile İngiltere'nin aralarında anlaşmazlıklara rağmen "tarih boyunca bir araya gelmenin yolunu bulduklarını" söylemesi, iki ülkenin tolerans, özgürlük ve eşitlik gibi ortak değerlerle işbirliğini canlandırması çağrısı yapması da öngörülüyor.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 25 Nisan akşamı Washington'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gerçekleştirilen silahlı saldırı girişimine rağmen ziyaretin gerçekleştirileceği belirtildi.

Saldırı, ABD'de güvenlik endişeleri yarattı.

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Kraliyet çiftinin güvende olacaklarına dair inancının tam olduğunu, cumartesi akşamı yaşanan saldırının ABD güvenlik sisteminin çalıştığını kanıtladığını söyledi.

Kral ve kraliçenin ziyareti için hali hazırda çok sıkı güvenlik önlemleri alınıyordu ancak son olaydan sonra önlemlerin "daha ileri bir seviyeye yükseltileceği" belirtiliyor.

Trump geçen yıl İngiltere'yi ziyaret ettiğinde davetlerin çoğu Windsor Kalesi'nin içinde verilmiş ve Trump her yere helikopterle götürülmüştü.

Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, 27-30 Nisan'da Washington DC, New York ve Virginia'yı ziyaret edecek.

Kraliyet çifti pazartesi günü ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump ile öğleden sonra çayında buluşacak.

İngiltere'de başbakan seviyesinde başka ülkelere yapılan ziyaretlere "resmi ziyaret" ya da "çalışma ziyareti" deniyor.

Ülkenin liderinin, başkan bir ülkenin liderinin resmi konuk olarak davet edildiği ziyaretlerse "devlet ziyareti" olarak kabul ediliyor.

Trump özellikle İran'a yönelik İsrail ile birlikte başlattıkları saldırıların ardından, savaştaki tutumundan ötürü İngiltere hükümetini eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Ancak İngiltere ile siyasi farklılıklarına rağmen, ABD Başkanı İngiltere'deki monarşiye ve Kral 3. Charles'a duyduğu "hayranlığı" sık sık tekrarlıyor.

Trump BBC'ye geçen hafta yaptığı açıklamada, ziyaretin iki ülke ilişkilerini onarmaya yardımcı olabileceğini söylemişti.

Trump çifti, bugün Beyaz Saray'da düzenlenecek ve askeri tören geçidini de içeren resmi karşılama kapsamında kraliyet ailesiyle yeniden bir araya gelecek.

Törene ABD Kongresi üyeleri de katılacak.

Akşam saatlerinde ise Trump çifti, Beyaz Saray'ın East Room salonunda kraliyet çifti onuruna resmi bir devlet yemeği verecek.

Bugün ayrıca Kral 3. Charles, ABD Kongresi'nin her iki kanadında konuşma yapacak.

Bu, 1991'deki devlet ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeth'in yaptığı konuşmadan sonra bir ilk olacak.

Kraliyet çifti daha sonra New York'a geçecek.

Kral kimlerle görüşmeyecek?

Çiftin, Kral 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan'la buluşması beklenmiyor.

California'da yaşayan çiftin aktif kraliyet görevi bulunmuyor.

Ziyaret sırasında Kral ve Kraliçe'nin, cinsel suçlardan hüküm giymiş olan Jeffrey Epstein'ın mağdurlarıyla da bir araya gelmesi yönünde de çağrılar yapılmıştı.

Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, ABD'de hapiste hayatını kaybeden Epstein ile arkadaşlığı ve 18 yaşından küçük kızlarla cinsel ilişkiye girdiği suçlamalarıyla karşı karşıyaydı.

Andrew suçlamaları ısrarla reddediyor.

Suçlamalar sonrası geçen eylül ayında Andrew'ın kraliyet ünvanları elinden alınmıştı.

Ancak BBC'nin edindiği bilgilere göre, Kral, devam eden hukuki süreçler ve polis soruşturmalarını riske atmamak adına, Epstein mağdurları ve yakınlarıyla görüşmeyecek.