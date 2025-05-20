İngiltere, Fransa ve Kanada'dan İsrail'e Gaza'daki Saldırılara Son Ver Çağı

İNGİLTERE, Fransa ve Kanada, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya çağırarak, "İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa daha somut adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Fransa ve Kanada yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletme kararı kınandı. İsrail hükümet yetkililerinin Gazze'deki insanları yerinden etme yönünde kullandığı ifadelerle ilgili, "İsrail hükümeti üyelerinin kullandığı nefret dilini kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, İsrail'in kendisini savunma hakkına verilen destek yinelenirken, "Ancak bu tırmanış tamamen orantısız. Netanyahu hükümeti korkunç eylemlerini sürdürürken durup izleyemeyiz. İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa bunlara karşı daha somut adımlar atacağız" ifadelerine yer verildi.