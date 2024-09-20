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İngiltere Dışişleri Bakanı, Lübnan'daki İngiliz Vatandaşlarına Ülkeden Ayrılma Uyarısı Yaptı

İngiltere Dışişleri Bakanı, Lübnan'daki İngiliz Vatandaşlarına Ülkeden Ayrılma Uyarısı Yaptı
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı görüşmede, ülkede artan gerilim nedeniyle İngiliz vatandaşlarının ayrılmalarını gerektiğini belirtti.

İNGİLTERE Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı görüşmede Lübnan'da ve bölgede artan gerilimi ele aldıklarını ifade ederek, "Lübnan'daki İngiltere vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ülkeden ayrılmalıdır" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı patlamaları sonrasında bölgedeki gerilimi konuşmak için Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Lammy görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Najib Mikati ile görüştüm ve Lübnan'da artan gerilim ve sivil kayıplardan duyduğum derin endişeyi dile getirdim. Mavi Hat boyunca istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için müzakere edilmiş bir çözüme duyulan ihtiyacı ele aldık. Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ayrılmaları yönünde. Gerilim yüksek ve durum hızla kötüleşebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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