İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

İngiltere, artan güvenlik riskleri sebebiyle İran'daki diplomatik varlığını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Tahran Büyükelçiliği'nin kapatıldığı ve tüm diplomatik personelin ülke dışına çıkarıldığı belirtildi. Büyükelçilik hizmetlerinin uzaktan sürdürüleceğini ve İran'a ilişkin seyahat uyarısının en üst seviyeye çıkarıldığını duyuran Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına da ülkeden ayrılma planlarını gözden geçirmelerini ve gerekli güvenlik önlemlerini almalarını tavsiye etti.

İngiltere, bölgedeki artan güvenlik riskleri nedeniyle İran'daki diplomatik varlığını geçici olarak askıya aldı. Londra yönetimi, Tahran Büyükelçiliği'nin kapatıldığını ve tüm diplomatik personelin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. Aynı zamanda İran'ın tamamı için seyahat uyarısı en üst seviyeye yükseltildi.

BÜYÜKELÇİLİK PERSONELİ ÜLKEDEN ÇIKARILDI

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, "bölgesel riskler ve güvenlik durumu" gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik hizmetlerinin uzaktan sürdürüleceği belirtildi.

İRAN GENELİNDE "SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde İran'a ilişkin seyahat tavsiyesini de güncelledi. Açıklamada, İran'ın tamamına seyahat edilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

Uyarı metninde, "Bölgesel risklerle ilgili bilgiler ve güvenlik durumu nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği personeli geçici olarak İran'dan çıkarılmıştır. Büyükelçilik hizmetleri uzaktan verilmektedir." ifadeleri yer aldı.

İNGİLİZ VATANDAŞLARINA "AYRILMA PLANI YAPIN" ÇAĞRISI

Açıklamada, bölgesel gerilimin artabileceği ve yeni seyahat kısıtlamalarının gündeme gelebileceği kaydedildi. İran'da bulunan İngiliz vatandaşlarına:

• Seyahat uyarıları e-postalarına abone olmaları,

• Yerel medyayı yakından takip etmeleri,

• Askeri tesislerden uzak durmaları,

• Ülkeden ayrılma planlarını gözden geçirmeleri,

• Gerekli güvenlik önlemlerini almaları tavsiyesinde bulunuldu.

DAHA ÖNCE DE GEÇİCİ OLARAK KAPATILMIŞTI

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, ocak ayında İran'daki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatılmış, diplomatik personel ülke dışına çıkarılmıştı. Son kararla birlikte Londra'nın güvenlik endişeleri yeniden üst seviyeye taşınmış oldu.

